Auch in Ochtrup sollen Schüler des Gymnasiums künftig ihr Abitur erst wieder nach neun Jahren ablegen. Foto: Armin Weigel/dpa

Das Gymnasium in Ochtrup will nach den Worten des Schulleiters Peter Grus wieder zum Abitur nach neun Jahren (G 9) zurückkehren. Die Umstellung soll zum Schuljahr 2019/2020 erfolgen.

Von Anne Steven

Nach dem Willen der Landesregierung soll das Abitur nach neun Jahren in NRW wieder zur Regel werden. Darüber berichtete am Montagabend auch die Verwaltung im Ausschuss für Bildung und Sport.

Wenn eine Schule allerdings bei G 8 bleiben möchte, kann sie darüber auf der Schulkonferenz abstimmen lassen. Votieren mehr als zwei Drittel dafür, bleibt es beim Abitur nach acht Jahren. „Das sehe ich bei uns allerdings nicht“, betonte der Leiter des Ochtruper Gymnasiums, Peter Grus, am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Er wolle der Schulkonferenz nicht vorgreifen, gehe aber davon aus, dass eine solche Abstimmung an seiner Schule mit einem nahezu 100-prozentigen Ergebnis für G 9 ausgehen würde.

Grundsätzlich soll die Umstellung auf G 9 zum Schuljahr 2019/2020 erfolgen. Betroffen sind damit die jetzigen Dritt- und Viertklässler in den Grundschulen. Die älteren würden ihre Schullaufbahn am Gymnasium zunächst im G 8-Modus beginnen und dann in der sechsten Klasse auf G 9 umgestellt werden, die heutigen Drittklässler starten direkt im G 9-System. Das hängt damit zusammen, dass der Landtag zunächst über neue Gesetze abstimmen muss. Erst dann könne sich die Lehrplan-Kommission auf den Weg machen, erläuterte Grus das Prozedere.

Wichtig ist ihm in diesem Zusammenhang die sogenannte Stundentafel. Denn im Zuge der Umstellung auf G 9 würde der Nachmittagsunterricht wegfallen. Der reguläre Unterricht fände dann wieder von 7.50 bis 13 Uhr statt, Nachmittagsunterricht bliebe die Ausnahme. „Die Eltern sprechen sich bei uns an der Schule ganz klar für das Modell der Halbtagsschule aus“, betonte Grus. Ihnen sei wichtig, dass ihre Kinder die Möglichkeit hätten, am Nachmittag privaten Hobbys nachzugehen.

Davon unbeeinträchtigt werde die Übermittagbetreuung „13 plus“ bleiben. „Es ist wichtig, dass dieses Angebot weiterläuft und ausgebaut wird“, stellte Grus klar. Am Gymnasium können Eltern ihren Nachwuchs bis 15.40 Uhr betreuen lassen.

Neben den Eltern sprächen sich auch die Kollegen in der Mehrheit für eine Rückkehr zu G 9 aus, berichtete Grus. Die Lehrer hätten so einfach mehr Zeit für die Schüler. Dies sei vor allem im Fach Mathematik sowie in den Sprachen wichtig.

Morgen nimmt Grus auf Einladung der Abteilungsleiter im Schulministerium NRW an einem Schulleiter-Treffen in Recklinghausen teil. Besprochen werden sollen die künftigen Leitlinien. Grus hofft, dass auch die Möglichkeit besteht, nähere Informationen zur Umsetzung zu bekommen. Darunter fällt beispielsweise die Frage, ob die zweite Fremdsprache künftig weiterhin in der sechsten Klasse startet, oder – wie es früher der Fall war – erst in der siebten Jahrgangsstufe.