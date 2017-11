Darüber berichtete der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Ordnung, Schulen, Soziale, Christian Engelmann, am Montagabend im Ausschuss für Bildung und Sport. Demnach werden an den drei Schulen für insgesamt 224 Schulanfänger neun Eingangsklassen gebildet. „Die zweizügige von-Galen-Schule erwartete 48, die dreizügige Marienschule 77 und die vierzügige Lambertischule 99 Schülerinnen und Schüler“, fasste Engelmann die Zahlen zusammen. Rechnerisch sei auch die Bildung von zehn Eingangsklassen möglich. Die Zahl der zu bildenden Klasse könne jedoch aus pädagogischen, schulorganisatorischen oder baulichen Gründen unterschritten werden. „Tatsächlich lassen die Anmeldezahlen, die nicht ausreichende Versorgung mit Lehrerstellen, aber auch die Raumsituation an den drei Grundschulen nur die Bildung von neun Eingangsklassen zu“, begründete Engelmann die Entscheidung der Stadt Ochtrup als Schulträgerin. In den Jahren 2019/2020 erwarte man wieder kleinere Jahrgänge, so dass aus Sicht der Verwaltung aktuell keine Notwendigkeit für die Festlegung von Schuleinzugsbereichen oder von maximalen Zügigkeiten der Grundschulen bestehe, schloss Engelmann seinen Bericht.