Das Amtsgericht in Steinfurt verhandelte am Dienstag einen Fall, bei dem eine 80-jährige Frau aus Ochtrup auf der Anklagebank saß. Foto: Mike Oelerich

Laut Anklageschrift entfernte sich die Angeklagte am 17. Mai dieses Jahres nach einem vermeintlichen Unfall auf einem Parkplatz in Ochtrup nach oberflächlicher Inaugenscheinnahme vom Unfallort ohne intensive Klärungen. Eine Frau, die als Zeugin geladen war, hatte sie nach diesem Parkplatzunfall auf den Schaden an ihrem Auto hingewiesen.

Auf die Frage der Richterin, warum sie sich denn nicht direkt um Klärung bemüht oder die Polizei eingeschaltet hatte, erwiderte die Angeklagte: „Ich hatte den Eindruck, die andere Frau wollte mich nur veräppeln.“ Sie sei, nachdem sie eine Parklücke mit ihrem Pkw verlassen und die Frau mit ihren Anschuldigungen bemerkt hatte, sogar noch einmal in die Parklücke zurückgefahren und habe gewendet. „Ich habe die Scheibe an meiner Fahrerseite heruntergekurbelt und geschaut. Da war nichts zu sehen an dem anderen Wagen. Und meiner war auch nicht beschädigt“, bestand sie auf ihrem Standpunkt.

Das wiederum rief die Vertreterin der Staatsanwaltschaft auf den Plan, die der Ochtruperin deutlich die geltenden Bestimmungen in solchen Fällen darlegte. „Man ist verpflichtet, aktiv zur Klärung beizutragen und am besten die Polizei dazuzubitten. Auf keinen Fall darf man sich so verhalten, wie Sie das getan haben“, machte sie die klaren Verhaltensregeln in solchen Situationen deutlich. In die gleiche Richtung ließ sich auch die Richterin ein, die sich auf Nachfragen verwundert zeigte, dass der über 1000 Euro bezifferte Schaden am Fahrzeug der Zeugin ohne Aufhebens wohl schon geregelt worden sei.

Postwendend bat die Verteidigerin um eine kurze Pause, um sich mit ihrer Mandantin zu besprechen. Aus dieser kam sie mit der Botschaft zurück, dass die Ochtruperin den Widerspruch gegen den Strafbefehl zurückziehe.