Vor dem Amtsgericht Steinfurt stand am Dienstagmorgen ein zweifacher Vater. Foto: Mike Oelerich

m Amtsgericht regierten am Dienstagmorgen im Sitzungssaal 1 die Taschenrechner – wenn auch nur vorübergehend. Es galt dem Vorwurf nachzugehen, ob ein 40-jähriger Ochtruper vorsätzlich für zwei bei seiner Ex-Frau wohnenden, minderjährigen Kinder monatelang keinen Unterhalt gezahlt hatte.

Der Rechtsbeistand des Angeklagten war bemüht, den strafrechtlichen Vorwurf zu entkräften. Dabei bezog er sich nicht nur auf die prekäre wirtschaftliche Lage seines Mandanten, die durch vermeintlich schuldlos gekündigte Arbeitsstellen und Phasen der Sozialhilfe gekennzeichnet gewesen war.

So seien mit einem ehemaligen Arbeitgeber nicht nur die Kündigungsumstände strittig, sondern auch noch Lohnzahlungen einzufordern, die für den Zeitraum der fehlenden Unterhaltszahlungen infrage kommen. Zudem hat der Berufskraftfahrer nicht zuletzt wegen einer nicht absolvierten Prüfung ein Meisterdarlehn in Höhe von 19 000 Euro und andere Verbindlichkeiten abzutragen. Er ist nun den Weg zur Schuldnerberatung angetreten und muss die Perspektive Privatinsolvenz ins Auge fassen. Wenn auch der Mitarbeiter des Jugendamtes des Kreises Steinfurt von anderen Berechnungsgrundlagen wegen nicht ausreichender Informationen ausgegangen war, und in der Frage auch noch eine familienrechtliche Entscheidung aussteht, kam das Gericht nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung überein, das aktuelle Verfahren einzustellen – wobei der Ochtruper seine Anwaltskosten selbst aufbringen muss.