Die Erinnerung an den Rosenmontagszug 2017 ist noch frisch, da wird schon der für 2018 geplant. Die Narren aus der Töpferstadt, die bei dem Spektakel mitmachen, trafen sich jetzt, um einige Dinge abzustimmen. Foto: Dieter Huge sive Huwe

Spaß und Fröhlichkeit sind Trumpf beim Rosenmontagszug im nächsten Jahr. Ein bisschen Vorfreude auf den närrischen Höhepunkt der bevorstehenden Karnevalssession war schon am Montagabend zu spüren, als sich der Förderkreis Kinderkarneval mit den Wagenbauern der Schützenvereine zu einem Vorbereitungsgespräch im Business-Center der Volksbank traf.

Von Norbert Hoppe

Grund zur Freude hatten alle, die sich mit einem Wagen am Rosenmontagszug beteiligen. Wie Förderkreis-Präsident Josef Pieper verkündete, unterstützt der Förderkreis alle Vereine, die mit einem selbstgebauten Karnevalswagen teilnehmen, mit jeweils 140 Euro. Auch gekaufte Wagen erhalten noch eine Zuwendung von 50 Euro.

Erneut hatten die Schützenvereine schon gute Vorarbeit geleistet. Bei den meisten stehe bereits das Wagenmotto fest, erfuhren die Versammlungsteilnehmer. So wird der Schützenverein Alt und Jung das „Mexikanische Halloween“ thematisieren,. Der Verein Alt und Bollhorst will Schätze des Meeres präsentieren. Den Wilden Westen nach Och­trup bringen die Schützenvereine Horst und Wall und Lamberti Mark, bei denen Cowboys und Indianer auf den Wagen vertreten sind. Die Oster wird mit Micky Maus, Donald Duck und den Panzerknackern dabei sein. Auf Mäusejagd geht die Wester und Walburga aus Welbergen wird am Rosenmontag ihre Aufwartung machen.

„Weitere Anmeldungen von Wagen, Kapellen und Fußgruppen sind willkommen“, bat Josef Pieper um eine rege Teilnahme. Interessenten sollten sich an den verantwortlichen Zugaufsteller Martin Gemen wenden, der unter Telefon 01 70 / 8 15 18 88 zu erreichen ist.

Aber auch die Sicherheit wird groß geschrieben, wenn der Karnevalszug durch Ochtrups Innenstadt zieht. Damit niemand zu Schaden kommt und alles in geordneten Bahnen verläuft, seien bestimmte Sicherheitsstandards zu beachten, teilte Vorstandsmitglied Manfred Scho mit. So benötige jeder Wagen eine ausreichende Anzahl von Begleitern und müsse vom TÜV abgenommen sein. „Ohne gültige TÜV-Abnahme ist keine Teilnahme möglich“, betont Scho. Allerdings hätten sich in den vergangenen Jahren alle Vereine daran gehalten.

Manfred Scho wies ausdrücklich darauf hin, dass der Förderkreis einen kinderfreundlichen Rosenmontagszug veranstalten wolle. Dazu sollten alle erwachsenen Teilnehmer während des Umzuges auf alkoholische Getränke zu verzichten, so die Empfehlung des Förderkreises.

Der Zug könne seinen Weg wie in den vergangenen Jahren nehmen, von der Stadt Ochtrup gebe es keine neuen Vorschriften. Er hoffe, dass es an der Zugstrecke keine Baustellen gebe, sagte Josef Pieper.

Auch 2018 werden Wagen und Fußgruppen wieder von einer Jury bewertet. Alle Preisträger sollten sich schon den 23. März (Freitag) vormerken. Dann ist die Prämierung vorgesehen.