In Estaire und Merville sind die Schüler in Gastfamilien untergebracht. Auf dem Programm stehen gemeinsame Aktivitäten mit den Schulen vor Ort, ein Ausflug in die Universitätsstadt Lille und vieles mehr. „Toll, dass das Gymnasium ihren Schülern die Möglichkeit bietet, Erfahrungen in einem anderen Land zu sammeln und damit über den Tellerrand hinaus zu schauen. Das unterstützen wir von der Sparkasse gern“, betonte Stefanie Roß, Kundenberaterin der Verbund-Sparkasse Emsdetten·Ochtrup.