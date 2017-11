Auch einige Motive aus Ochtrup finden sich in den Holzschnitten des Künstlers Heinrich Everz. Sein Enkel Thomas Wüllner half Tanja Withut (l.) und Christa Holtmannspötter vom Töpfereimuseum jetzt beim Aufbau einer Sonderausstellung. Foto: Norbert Hoppe

Holzschnitte mit Landschaften, Kulturdenkmälern und Bauwerken aus Westfalen sind ab Freitag (24. November) im Töpfereimuseum zu sehen. Bis Ende Januar wird dort eine Werkschau des Künstlers Heinrich Everz aus Coesfeld präsentiert. Thomas Wüllner, der Enkel des 1967 verstorbenen Künstlers, war jetzt in Och­trup, um die Ausstellung aufzubauen.

Von Norbert Hoppe

„Die Werke meines Großvaters geben das Bild einer vergangenen Zeit wieder, wie sie heute nur noch selten zu finden ist“, erzählt Thomas Wüllner bei einem Gespräch im Töpfereimuseum. Alte Häuser, Wasserburgen und romantische Landschaften seien die Hauptmotive der Holzschnitte, die als Bilder sowie Gruß- und Glückwunschkarten zu kirchlichen Hochfesten und zu besonderen familiären Ereignissen entstanden sind, beschreibt Thomas Wüllner das Werk des „Westfälischen Merians“. Eine Bezeichnung des Künstlers, die dem Enkel heute lieb und wertvoll ist.

Den Kontakt zu Thomas Wüller hatte die Langenhorsterin Hildegard Schulze-Elshoff vermittelt. Gemeinsam mit dem Heimatverein und dem Töpfereimuseum entstand die Idee, eine Ausstellung in Ochtrup zu organisieren. „Zehn Frauen und ich haben zusammen gesessen und aus der Idee ein konkretes Vorhaben geschaffen“, erinnert sich Thomas Wüllner lächelnd an die Begegnung mit den Ochtruperinnen.

Christa Holtmannspötter und Tanja Withut vom Töpfereimuseum freuen sich sehr darüber, dass diese Ausstellung in Ochtrup zu sehen ist. „Schön ist, dass auch Ochtruper Motive in den Holzschnitten vertreten sind“, sagt Christel Holtmannspötter. Das Haus Welbergen und ein Blick vom nicht mehr erhaltenen Wasserturm auf die Bergwindmühle aus den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gehören zu den Werken, die die Ochtruper Besucher ganz besonders interessieren dürften, so die beiden Vertreterinnen des Museums.

Zusätzlich zur Ausstellung werde Thomas Wüllner am 17. Dezember (Sonntag) eine exklusive Führung durch die Ausstellung anbieten und die Arbeit mit Druckstöcken für die Holzschnitte vorführen. „Für Kinder ist eine kleine Druckwerkstatt geplant und die Eltern können bei Kaffee, Tee und Glühwein einen schönen Aufenthalt im Töpfereimuseum genießen“, lädt Tanja Withut zu diesem besonderen Nachmittag ein.

Während der Öffnungszeiten können auch Kalender mit regionalen kulturellen und historischen Motiven erworben werden. „Ansonsten sind die originalen Werke unverkäuflich“, unterstreicht Thomas Wüllner.

„Es lohnt sich auf jeden Fall, die Ausstellung anzusehen, das war schon beim Aufbau der Werke im Töpfereimuseum zu sehen“, finden Christa Holtmannspötter und Tanja Withut, die schon jetzt Spaß an den Werken des Künstlers haben.