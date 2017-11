Von Anne Steven

So hatte das Gymnasium einen Sonderetat in Höhe von 70 000 Euro zur digitalen Ausstattung der Kursräume beantragt, die drei Grundschulen wünschten sich gleiches in Höhe von insgesamt 90 000 Euro und die Realschule würde gerne für den Fachbereich Kunst Laptops anschaffen. Kosten: 25 000 Euro.

Einig waren sich die Ausschussmitglieder darin, dass alle drei Anträge zusammen betrachtet werden müssen, schließlich wolle man die Schulen zeitgemäß ausstatten und die Digitalisierungsoffensive vorantreiben.

In diesem Zusammenhang informiert der Fachbereichsleiter Ordnung, Schulen, Soziales, Michael Alfert, darüber, dass die Stadt Ochtrup den Anschluss an das Breitbandnetz vorantreiben wolle, um auch an den Schulen WLAN zu ermöglichen. Man könne nicht länger auf mögliche Fördermittel warten, sondern müsse nun selbst tätig werden, so Alfert.

Zurück zu den Anträgen der Schulen: Dem Vorschlag der Verwaltung, die Sonderetats für das Gymnasium und die drei Grundschulen jeweils schrittweise für zwei beziehungsweise einen Jahrgang ab dem Schuljahr 2018/2019 zu bewilligen, wollten die Politiker nicht zustimmen. „Die initialen Bausteine sollten zügig angeschafft werden“, meinte etwa Petra Schulte-Mesum von den Freien Wählern und schlug vor, die Mittel nicht auf vier, sondern nur auf zwei Jahre zu strecken. Dieser Meinung waren auch Jürgen Helker (CDU) und Sarah Lahrkamp (SPD).

Diskussionen gab es dann jedoch beim Thema Medienentwicklungskonzept. Sowohl die weiterführenden Schulen als auch die Grundschulen seien bereits aufgefordert worden, „Medienkonzept zu erstellen, die unter anderem Angabe zur Unterrichtsentwicklung, zum Ausstattungsbedarf und Fortbildungsplanung enthalten. Diese bilden die Basis für die Erstellung eines schulübergreifenden Medienentwicklungsplanes durch den Schulträger“, so die Vorlage der Verwaltung. Doch die Schulen seien dieser Aufforderung bislang nicht nachgekommen, informierte der Leiter des Fachbereichs Ordnung, Schulen, Soziales, Michael Alfert. „Wir müssen aber darauf drängen, dass bei diesen hohen Summen ein Konzept vorliegt“, so Alfert. Ausschuss und Verwaltung einigten sich darauf – die Leiterin der Lambertischule, Marlies Lütkehermölle, und der Rektor des Gymnasiums, Peter Grus, gehören dem Gremium als Sachkundige Bürger an –, dass die Schulen die Konzepte nachreichen.

Nach mehrmahliger Nachfrage von Jürgern Helker, warum denn die Hauptschule keinen Antrag eingereicht habe, antwortete schließlich Christian Engelmann. Auch von der Hauptschule liege der Verwaltung ein Antrag vor, der die Anschaffung von insgesamt 16 neuen Tablets für den Fachbereich Informatik beinhalte. Kosten: 11 500 Euro. Da der Schule noch ein Restbudget aus 2017 zustünde, würden diese Mittel umgeschichtet und müssten nicht neu in den Haushalt eingestellt werden, informierte der stellvertretende Fachbereichsleiter. Das gelte auch für einen weiteren Antrag der Realschule, die für den Fachbereich Technik 20 neue Tablets sowie die Erneuerung eines sogenannten Lego-Mindstorms-Roboter-Systems beantragt hatte.

Nachdem diese Dinge geklärt waren, war das Gremium schließlich bereit, abzustimmen. Die Ausschussmitglieder votierten einstimmig dafür, der Realschule die beantragten Mittel in einem Rutsch zu bewilligen und die Sonderetats für die drei Grundschulen sowie das Gymnasium auf zwei Jahre zu strecken.