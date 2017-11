Die Feuerwehr war am Mittwoch (Foto) und am Montag im Einsatz. Foto: Martin Fahlbusch

Der defekte Elektromotor einer Hauswasseranlage war am Mittwoch um 11.23 Uhr Grund für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr an der Schützenstraße. Die Frau des Hausbesitzers hatte die Rettungskräfte alarmiert, weil starker Rauch aus dem Keller aufgestiegen war. Unter Atemschutz drangen die Feuerwehrleute schnell bis zu der Pumpeneinheit vor, trennten diese vom Strom, löschten den Brand und lüfteten die Kellerräume durch. Zu Schaden kam niemand.

Bereits am Montagabend waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr und eine Polizeistreife gegen 19.25 Uhr zu einer Bushaltestelle am Mohringhook nahe der Bilker Straße gerufen worden. Laut Polizeibericht hatten Zeugen an der Haltestelle ein Feuer bemerkt. Die Feuerwehr löschte den Brand an dem Unterstand schnell ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Offenbar war ein Müllhaufen, der unter einem Mülleimer gelegen hatte, angezündet worden. Sowohl der Abfalleimer als auch die daneben stehende Holzbank und Teile des Daches wurden beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen (Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55).