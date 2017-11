Gähnende Leere herrschte am Montagmorgen im Bekleidungsgeschäft „Style Rebellen“ am Dränkeplatz. Einbrecher entwendeten hochwertige Damen- und Herrenkleidung im hohen fünfstelligen Eurowert. Heute wollen die „Style Rebellen“ wieder öffnen. Foto: Stylerebellen

Einbrecher haben sich im Geschäft „Style Rebellen“ am Dränkeplatz zu schaffen gemacht. In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten sie hochwertige Markenkleidung im hohen fünfstelligen Eurowert. Nun ermittelt die Polizei.

Von Anne Steven

„Die haben uns den ganzen Laden leergeräumt“, Christian Vöcking ist noch immer fassungslos über die Dreistigkeit, mit der Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag in sein Geschäft „Style Rebellen“ am Dränkeplatz eindrangen und nach seinen Schätzungen etwa 90 Prozent der Ware mitnahmen.

Schockiert, aber auch ziemlich ratlos hätten seine Mitarbeiter am Montagmorgen zunächst vor dem Hintereingang des Bekleidungsgeschäfts gestanden, erzählt der Geschäftsführer der Trends 4 Gents GmbH, die den Store betreibt. Die Einbrecher hatten mit roher Gewalt das Schloss der Sicherheitstür herausgebrochen, die nun nicht mehr zu öffnen war. „Unsere Mitarbeiter konnten ja nicht einmal in den Laden hinein“, erzählt er. Sofort wurde die Polizei eingeschaltet, die vor Ort Spuren sicherte und die Ermittlungen aufnahm.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten müssen die Täter mindestens zu dritt gewesen sein. Zwischen Mitternacht und 3.30 Uhr gelangten sie von der Laurenzstraße aus oder über die Hellstiege zum hinteren Teil des Gebäudekomplexes. Nachdem sie zunächst vergeblich versucht hatten, ein Fenster aufzuhebeln, brachen sie besagte Sicherheitstür gewaltsam auf.

„Die waren sehr gut informiert“ ist sich Christian Vöcking sicher, es mit Profis zu tun zu haben. Der Geschäftsführer vermutet, dass die Beute – hochwertige Bekleidungsstücke wie Jeanshosen, Jacken, Pullover und Schuhe im hohen fünfstelligen Eurowert – in Säcken oder Kartons gesteckt und dann mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde. „Die Bügel sind im Laden hängen geblieben, genauso wie weniger hochwertige Ware“, erzählt Christian Vöcking.

Mit roher Gewalt drangen drangen die Einbrecher über eine Sicherheitstür in das Ladenlokal am Dränkeplatz ein. Foto: Stylerebellen Mit roher Gewalt drangen drangen die Einbrecher über eine Sicherheitstür in das Ladenlokal am Dränkeplatz ein. Foto: Stylerebellen

Auch die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein größeres Fahrzeug für den Abtransport benutzt haben. Die Einbrecher montierten zudem eine der Außenkameras ab. Wie Christian Vöcking berichtete, habe aber eine weiter entfernt hängende Kamera die Szenerie aufgezeichnet. Diese Bilder müssten allerdings noch gesichtet werden. Möglicherweise können sie zur Ergreifung der Täter beitragen.

Für den Geschäftsführer galt es am Wochenanfang, zunächst einmal den entstandenen Schaden von Beamten der Polizei sowie der Versicherung dokumentieren zu lassen. Drei Tage musste das Geschäft deshalb und für die notwendigen Aufräumarbeiten geschlossen bleiben. Am heutigen Donnerstag will Christian Vöcking wieder öffnen. „Dann haben wir wieder Ware in den Regalen“, verspricht der Geschäftsführer. Ihn ärgert besonders, dass die Täter in der einträglichen Vorweihnachtszeit zuschlugen. Die Sicherheitsmaßnahmen an seinem Ladenlokal will er nun noch weiter erhöhen.