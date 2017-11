Durch einen lauten Knall sind am frühen Mittwochmorgen Anwohner im Bereich Bookstraße/Kamp­straße aus dem Schlaf gerissen worden. Sie informierten unmittelbar die Polizei. Offenbar hatten Unbekannte gegen 4.15 Uhr einen auf einem Betonsockel und an einer Ziegelwand befestigten Zigarettenautomaten an der Kampstraße gesprengt. Laut Polizeibericht wurde der Automat durch die Wucht der Explosion aus den Halterungen gerissen und Metallteile meterweit umher geschleudert. Der Automat ist vollkommen beschädigt, einige Zigarettenschachteln sowie Münzgeld lagen beim Eintreffen der Beamten auf dem Boden verteilt. Die Polizei vermutet, dass der oder die Täter aus dem Gerät Zigaretten und Geld erbeuteten. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu den Tätern vor. Die Anwohner hatten vor Ort niemanden gesehen. Laut Polizeibericht beschädigten Teile des Automaten einen in der Nähe stehenden Pkw. Zudem seien der Betonsockel, die Wand sowie ein Rolltor in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei hat die Spuren vor Ort gesichert. Es ist noch unklar, welche Mittel die Unbekannten an dem Gerät einsetzten. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55.