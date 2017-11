Dort trafen sie mit weiteren Jugendlichen aus verschiedenen Musikzügen aus NRW zusammen, um sich mit ihnen freundschaftlich im sportlichen Wettkampf zu messen. Dabei stellte sich heraus, dass die Jugendlichen des Spielmannszugs nicht nur musikalisch gut sind, sondern es auch sportlich drauf haben, heißt es in einem Bericht. In der Einzelwertung belegte Daniel Herding Platz eins, Max Eschhues Platz zwei, Platz drei erreichte Lucas Rauße. Bei den erwachsenen Begleitern belegte Ivonne Jansen vom Spielmannszug Einigkeit aus Greven den ersten Platz, Peter Winter Platz zwei; Jürgen Reschke wurde Dritter. Der kleine Ausflug endete in Ochtrup im Stadtmusikhaus, wo bereits ein warmer Imbiss vorbereitet war.