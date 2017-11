Der Krumme Weg soll in diesem Teilstück verkehrsberuhigt ausgebaut werden. Foto: Irmgard Tappe

Von Irmgard Tappe

„Wir haben in dieser Sache schon einmal zusammengesessen“, erinnerte die Erste Beigeordnete Birgit Stening an eine Bürgerversammlung vor zweieinhalb Jahren. Wie damals ging es auch am Mittwochabend im Rathaus II um den Ausbau der Teilstrecke „Krummer Weg“ zwischen der Kreuzung Seilerstraße/Lindhorststraße und Brookstraße.

Dass dieser Bereich ausgebaut wird, steht laut Ratsbeschluss fest und ist für Sommer 2018 vorgesehen. Nun hatte die Verwaltung die Anwohner eingeladen, um mit ihnen das „Wie und Was“ zu diskutieren. „Uns ist wichtig, dass nach dem Ausbau das wilde Parken ein Ende hat“, wies ein Anlieger auf die Parksituation hin, die insbesondere während der Veranstaltungen in den Sporthallen des Schulzentrums ein Problem darstellten.

Bauamtsleiterin Karin Korten und ihre Mitarbeiterin Melanie Löcke stellten die Vorentwürfe von zwei unterschiedlichen Ausbaumöglichkeiten vor: Die erste kostengünstigere Variante wären Schotterrasen und Entwässerungsrinnen entlang der Fahrbahn. Die zweite gehobene Alternative ein verkehrsberuhigter Ausbau mit ausgewiesenen Parkbuchten und Grünbereichen rechts und links der Fahrbahn.

Auf die Anlieger kommt in beiden Fällen eine Kostenbeteiligung pro Grundstücksquadratmeter zu. „Sie haben Glück, dass Sie uns als Nachbarn haben“, wies Kämmerer Roland Frenkert darauf hin, dass die Stadt Ochtrup als Eigentümerin des angrenzenden Schulzentrums den Löwenanteil zu zahlen hat.

Es zeichnete sich schnell ab, dass die Anwohner dem verkehrsberuhigten Ausbau den Vorzug geben würden, sofern der Kostenunterschied zur Schotterrasenvariante noch akzeptabel sei. Frenkert geht davon aus, dass beim Schotterrasen etwa 4,50 Euro Anliegerbeteiligung pro Quadratmeter anfallen würden, während die verkehrsberuhigte Alternative bei rund fünf Euro oder geringfügig höher liege.

„Genaue Zahlen kann ich allerdings erst nennen, wenn die Angebote vorliegen“, wollte der Kämmerer sich nicht festlegen.

Eine längere Diskussion löste noch die Zahl der vorgesehenen Parkbuchten aus. Einige Anwohner wünschten sich lieber mehr Grün und weniger Stellplätze. Sowohl Frenkert als auch Löcke rieten davon ab, die Parkplätze zu mindern. „Ausgewiesene Parkplätze verhindern wildes Parken“, betonte Löcke. Und Frenkert merkte an, dass großflächige Grünbereiche häufig sogar ein Anreiz seien, dort zu parken.

Bei einer Enthaltung stimmten die Teilnehmer aus der Anwohnerschaft schließlich dem verkehrsberuhigten Vorschlag zu. „Wenn das Angebot für diesen Ausbau vorliegt, werden sie benachrichtigt“, hieß es aus den Reihen der Verwaltungsmitarbeiter.