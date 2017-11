Von Anne Steven

Glück im Unglück hatte am Donnerstag ein Kind aus Ochtrup. Der Zehnjährige wurde bei dem Zusammenstoß mit einem Auto an der Mühlenstraße nur leicht verletzt. Nach Polizeiangaben war der Junge gegen 14.15 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg an der Mühlenstraße in Höhe der Hausnummer 21 in Richtung Professor-Gärtner-Straße unterwegs. In diesem Bereich gilt derzeit aufgrund einer Baustelle eine Einbahnstraßenregelung. Am Ende des Gehwegs parkte auf der Straße ein Transporter. Direkt dahinter und damit für Autofahrer nicht zu sehen, fuhr der Zehnjährige auf die Fahrbahn. Der ihm entgegenkommende 65-jährige Autofahrer aus Ochtrup habe keine Chance gehabt, auszuweichen, heißt es im Polizeibericht. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Junge glücklicherweise nur leicht wurde.