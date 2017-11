Märchenhaft und jazzig klingen am Dienstag (28. November) die Ochtruper Kulturtage. Dann ist das Séférian-Quartett mit seinem Programm „Mille Nuits“ zu Gast in der Villa Winkel.

„ Marie Séférian hat deutsch-französische Wurzeln, libanesische Großeltern, wohnt in Berlin und hat ein Faible für Improvisationen“, heißt es in einer Ankündigung der Stadt Och­trup. Mit „Tausendundeine Nacht“ führe die Schéhérazade des Jazz ihr Publikum in die Welt des Orients und knüpfe dabei einen farbenreichen Klangteppich aus Gesang und Instrumenten. „Ein musikalisches Erlebnis der ganz besonderen Art.“

Das Quartett mit Marie Séférian (Vocals), Carsten Daerr (Piano), Tim Kleinsorge (Bass) sowie Javier Reyes (Drums) sei mit seinem neuen Album auf bestem Weg, den Ehrentitel eines orientalischen Märchenkönigs zu erobern. „Für den europäischen Jazz sind die junge Dame und ihre drei musikalischen Gefährten unzweifelhaft eine Bereicherung“. Beginn ist um 19.30 Uhr.