Was man mit der Familie in der Adventszeit abseits vom klassischen Adventskalender so alles machen kann, erfahren Interessierte in einem Vortrag im Caritaskindergarten Der kleine Prinz.

Für Kinder ist das Warten bis zum Weihnachtsfest meist kaum auszuhalten. Adventskalender, Adventskranz, Lichterschmuck, das gibt es in vielen Familien. Was gibt es aber noch für Ideen? Wo bleibt Raum für Ruhe und Besinnung? Und wie erkläre ich die Ereignisse des Weihnachtsfestes kindgerecht? Um diese Fragen kümmert sich Pastoralreferentin Anja Möllers am Dienstag (28. November) um 20 Uhr im Rahmen einer Veranstaltung im Caritaskindergarten Der Kleine Prinz, Wernher-von-Braun-Straße 12. Sie wird unter anderem Ideen für die Vorweihnachtszeit vorstellen. Anmeldungen sind in allen Ochtruper Kindergärten oder per E-Mail an kiga-derkleineprinz@caritas-steinfurt.de möglich.