Von Irmgard Tappe

Er hat zu Lebzeiten eine 800 Seiten starke Stadtchronik über Ochtrup verfasst. Im Jahre 1932 kam Wegener in die Töpferstadt, wo er zum Rektor der damaligen Lambertischule berufen worden war. Die Schule war eine reine Knabenschule und stand auf dem Gelände des heutigen K+K-Marktes an der Feuer- und Rettungswache.

Wegener habe in seiner Funktion als Schulleiter Mitglied der NSDAP und des NS-Lehrerbundes werden sollen, schreibt Wilhelm Elling in einer Ochtrup-Chronik. Politisch soll Wegener sich jedoch sehr zurückgehalten haben. Im Kollegenkreis habe er aber zentrumsparteipolitische Äußerungen gemacht. „Wegeners Sohn Gisbert beschreibt seinen Vater als einen vom christlichen Glauben geprägten Lehrer, der in der NS-Zeit das Schweigen gelernt hat. Durch die Verhaftung von Kaplan Scheipers wusste er von der Wirklichkeit der Konzentrationslager, in denen die Häftlinge angeblich umerzogen werden sollten“, berichtet Elling von einem Gespräch mit Gisbert Wegener. Weiter schreibt Elling über den damaligen Leiter der Knabenschule: „ Anton Wegener wurde am 7. September 1945 wegen seiner Parteimitgliedschaft zunächst vom Schuldienst beurlaubt, gehörte aber zu den zehn unbelasteten Lehrern und Lehrerinnen in Och­trup, die schon am 20. September 1946 von der Militärregierung für den Schuldienst wieder zugelassen wurden.“

Über Anton Wegener, der das Ochtruper Stadtarchiv von 1939 bis 1955 leitete und dem Archiv zwei in Sütterlin verfasste Kriegschroniken hinterließ, starb im Jahre 1980 im Alter von 87 Jahren in Münster-Albachten. Die Stadt Och­trup widmete ihm zum Dank für seine heimatgeschichtlichen Werke eine Straße, den Anton-Wegener- Weg.