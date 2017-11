Von Irmgard Tappe

Soziale Netzwerke und ihre Gefahren – der Arbeitskreis „Suchtprävention“ der Realschule hatte am Donnerstagabend Kriminalhauptkommissar Guido Wilke eingeladen. Der Beamte der Polizeibehörde im Kreis Steinfurt informierte einige Lehrer der drei weiterführenden Ochtruper Schulen sowie Eltern und Schüler in der Aula des Schulzentrums über den richtigen Umgang am Beispiel von Facebook und Whats App.

„Facebook darf alles weltweit zu Geld machen. Wenn ich zum Beispiel ein Foto von mir ins Netz stelle, übertrage ich Facebook das Nutzungsrecht. So steht es in den Geschäftsbedingungen, die sich viele gar nicht gründlich durchlesen“, erläuterte Wilke. Dem Ego möge es vielleicht etwas bringen, wenn „Freunde“ etwa auf das neueste Foto einer hübschen Nutzerin mit „Wow, toll siehst du aus“ oder ähnlichen Komplimenten reagieren. „Aber vor allen Dingen bringt es was für die Kasse von Facebook“,

Guido Wilke Foto: Irmgard Tappe

warnte der Polizeibeamte. Diese sozialen Netzwerke, fuhr er fort, hätten allerdings auch gute Seiten, sofern man besonnen mit ihnen umgehe. Wilke berichtete, dass die Polizei ebenfalls eine Facebookseite“ habe. „Wir nutzen sie etwa für Fahndungs- oder Vermisstenaufrufe. Da erreichen wir einen großen Personenkreis, der zur Aufklärung eines Falles beitragen könnte.“

Nach Aussage des Beamten ist Facebook bei Jugendlichen mittlerweile allerdings „out“. Diese machten alles über Whats App. Doch auch dieser Dienst sammele „fleißig die Daten seiner Nutzer“. Dass Jugendliche ihr Whats App missbrauchen könnten, erläuterte der Polizeibeamte anhand eines Beispiels an einer Großstadtschule. Dort habe ein Lehrer alle Schüler seiner Klasse angezeigt, weil diese pornografische Videos per Whats ­App verschickt hatten.

Zudem würden soziale Netzwerke von Jugendlichen „leider“ auch genutzt, um Un- oder Halbwahrheiten über Mitschüler zu verbreiten oder jemanden einfach fertig zu machen bis hin zu Beleidigungen. „Cyber-Mobbing nennt man das.“ Guido Wilke stellte dazu einige Beispiele vor. „Alle gegen Nico. Er ist Scheiße. Drückt like, wenn ihr ihn auch hasst“, sei vor einiger Zeit im Netz zu lesen gewesen. In einem anderen Fall habe ein Zwölfjähriger ein Fake-Profil von einem Mitschüler erstellt und über dieses Portal Lügen über ihn verbreitet. Diese Beispiele ließen sich noch beliebig fortsetzen. Fakt sei, dass den Opfern dadurch seelische Kränkungen zugeführt werden. Dass ihre Persönlichkeit schwer verletzt werde und sie psychische Schäden erleiden könnten. Auch an den Schulen im Kreis Steinfurt sei diese Form der Ausgrenzung bekannt, weiß Guido Wilke. Er rät allen betroffenen Schülern, sich Lehrern, Eltern oder Schulsozialarbeitern anzuvertrauen, anstatt zu schweigen und sich zu isolieren. Guido Wilke empfahl in diesem Zusammenhang die Internetseite www.polizeifuerdich.de mit vielen Informationen zum Thema Soziale Netzwerke und Cybermobbing.