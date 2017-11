Gibt es Cybermobbing auch an Ihrer Schule?

Doris Nollen Kuhlbusch: Diese Fälle gibt es trotz Präventionsarbeit und Aufklärung auch an der Realschule. Oft spielen Eifersucht oder Freundschaftsgeschichten eine Rolle. Jeder kann Mobbingopfer werden. Wichtig ist, dass die Sache schnell aufgeklärt wird.

Rudi Uphoff: Wie an jeder anderen Schule im Kreis Steinfurt sind das auch bei uns bekannte Phänomene.

Wie gehen Sie mit Mobbingfällen um?

Nollen Kuhlbusch: Wir versuchen herauszufinden, wer hinter der Sache steckt. Und es gelingt uns in der Regel, diese Person zu finden. Im Kreis der Be­teiligten lese ich vor, was Betroffene über Mitschüler ins Netz gestellt hat. Nach meinen Erfahrungen wird den jungen Leuten durch eine persönliche Gegenüberstellung erst bewusst, was sie angerichtet haben und ihren Opfern antun.

Uphoff: Bei Mobbing geht es um Ausgrenzung eines Einzelnen. Und das passiert immer im großen System. Jeder spielt dabei eine Rolle, auch die Mitläufer und Zuschauer. Sie alle tragen Verantwortung für die Situation. Um das zu vermitteln, beziehe ich die gesamte Gruppe ein. Mir ist es wichtig, dass ich allen Beteiligten bewusst mache, dass sie mitverantwortlich sind.