Am Klavier begleitete der Kabarettist Matthias Ningel aus Mainz einige seiner Texte bei seinem Auftritt während der Ochtruper Kulturtage. Foto: Elvira Meisel-Kemper

Matthias Ningel ist Kabarettist und lebt in Mainz. Er hat bei den Ochtruper Kulturtagen in der Vila Winkel sein zweites Programm vorgestellt – der Titel „Jugenddämmerung“.

Der Mainzer Matthias Ningel ist in der medialen Landschaft des musikalischen Kabaretts noch allzu unbekannt, obwohl er seit 2014 insgesamt schon acht Kleinkunstpreise erhalten hat. Für die Ochtruper Kulturtage holte ihn Dr. Guido Dahl in die Töpferstadt in die Villa Winkel. Ningel stellte sein zweites, brandneues Programm „Jugenddämmerung“ vorn. „Er nennt sich Humorist und Liedermacher. Seit Herbst 2016 darf er sich auch deutscher Kabarettmeister nennen“, stellte Dahl ihn dem „familiären“ Publikum vor.

Viele der Zuschauer hätten Eltern des 29-Jährigen sein können. Deshalb war es besonders spannend, aus dieser Sicht auf die Generation von Ningel zu schauen.

„Heute morgen kam meine Mutter in mein Kinderzimmer und sagte mir, dass meine Miete Ende des Monats ende. Zieh aus, es ist an der Zeit. Wenn du mal Heimweh hast, komm vorbei. Dann gibt es Fischstäbchen und…Eis“, sang Ningel dazu ohne Mikrofon und griff manchmal allzu beherzt in die Klaviertasten. Seine Texte gingen dadurch leider akustisch etwas unter.

Der studierte Musiker beeindruckte nicht nur durch sein temperamentvolles und virtuoses Klavierspiel, sondern auch durch seine Texte, denn die hielten den Älteren den Spiegel vor vom angeblichen Land der unbegrenzten Möglichkeiten für die junge Generation.

Beim Auszug habe er 1000 unterschiedliche Gedanken im Kopf gehabt, ohne einen Plan zu haben, was er zuerst machen solle. Manches schob er auf die Kinderfilme, die ihn und viele andere Kinder in den 1990er Jahren geprägt hätten: „Kennen Sie die Serie ,Als die Tiere den Wald verließen‘? Zarte Kinderseelen wurden dadurch zerstört, indem man ihnen aufzeigt, was einen alles aufhalten kann.“ Mit einer voluminösen Katastrophenmusik begleitete er seinen Klagegesang über die unzähligen Grausamkeiten in solchen Kinderfilmen. Das hätte seine Generation nicht gerade lebensfroher und robuster gemacht.

Rolf, sein ehemaliger Klassenkamerad, habe schon mit 20 Jahren alles gehabt. Nebenbei sei Rolf ein „passionierter Bodybuilder“, der von seiner „Body-Transformation“ jede Woche aktuelle Fotos ins Netz stelle. Allerdings konnte er diesem Lebensstil auch nichts abgewinnen.

Ningel hielt lieber an alten Dingen fest wie dem Pullover, der ihn schon durch die Ferienfreizeiten begleitet habe. Das Festhalten an liebgewonnenen Traditionen markierte er auch mit dem Lied über die Idylle seines Heimatdorfes in der Eifel. 800 Menschen hätten dort gelebt. Da sei Ochtrup mit fast 20 000 Menschen für ihn schon eine Großstadt. Auch die Partnersuche sei heute wie Shoppen im Netz. Da bleibe er lieber beim Speed-Dating.

„Wo geh ich hin? Wo komme ich her? Die Gedanken stehen quer“, sang er zum Schluss noch zweifelnd mit dem nötigen Schuss Selbstironie an sich selbst und seiner Generation. Beifall gab es auch dafür.