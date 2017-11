Von Anne Steven

Auch im Umweltausschuss kam dieses Thema zur Sprache. Denn ab Januar nächsten Jahres haben die Ochtruper die Möglichkeit, Sperrmüll bis zu zwei Mal pro Jahr ganz individuell abholen zu lassen. „Wir erhoffen uns dadurch eine Besserung“, erklärte die Erste Beigeordnete Birgit Stening. Waren doch bei den zurückliegenden Sammelabfuhren vermehrt Probleme mit liegengebliebenem Müll aufgetreten. Diesen hatte dann, da sich niemand verantwortlich fühlte, die Stadt Ochtrup entsorgen müssen.

Stening geht davon aus, dass es künftig deutlich weniger Sperrmüll zu entsorgen gibt, da die Abholung schriftlich beantragt werden muss. „Da muss man erst einmal aktiv werden und kann nicht einfach alles an die Straße stellen“, so die Erste Beigeordnete. Zudem müsse bei der Beantragung angegeben werden, welche Art von Sperrmüll zu entsorgen sei. Um das Ganze wirtschaftlich zu gestalten, erfolge die Abholung innerhalb von vier Wochen nach Antragstellung.

Das entsprechende Formular ist auf den Internetseiten der Stadt Ochtrup und der Firma Kockmann zu finden. Zudem sollen Anträge in Papierform in den Verwaltungsgebäuden ausgelegt werden. Der Antrag kann per Post, aber auch online an die Firma Kockmann übersandt werden.

In der kommenden Woche läuft alles aber noch einmal nach dem alten Schema ab. „Schon bei der Abfuhr erfolgt eine erste Trennung, so dass die jeweiligen Sammelwagen zu verschiedenen Zeiten kommen werden“, informiert die Stadt dazu in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Sperrgut ist sperriger Abfall aus Wohnungen, der aufgrund seiner Größe nicht in der Restmülltonne oder den grauen Beistellsäcken untergebracht werden kann (maximal zwei Meter oder 50 Kilogramm). Dazu gehören Möbel, Bilderrahmen, Federbetten, Teppichböden und Fahrräder.

Nicht entsorgt werden können Einrichtungen, die fest zum Haus oder Garten gehören (Fenster, Türen, Badewannen, Waschbecken, Toilettenschüsseln, Rollladen, Gartenzäune, Gartenspielgeräte) sowie Autoteile, Grünschnitt, Siloplanen, Baustellenabfälle, Kühlschränke und Elektrogeräte. Auch gebündelter Restmüll, zum Beispiel in Kunststoffsäcken oder Kartons ist kein Sperrmüll und wird nicht mitgenommen.“