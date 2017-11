Ein interessantes Bild ergeben viele der Preise aufgebaut in einem der Redaktionsräume – allerdings nur für dieses Foto. Foto: Anne Steven

Einen Raum voll mit Geschenken gibt es zurzeit in der WN-Lokalredaktion. Nein, sie werden garantiert nicht unter irgendeinem – auch noch so schönen – Weihnachtsbaum landen. Sie sind für unsere Leser bestimmt. Genauer: für diejenigen, die beim Weihnachtsrätsel mitmachen – und gewinnen.

Von Erhard Kurlemann

Am 5. Januar (Freitag), bekommen die Sieger ihre Präsente: Die Preisübergabe erfolgt in der Villa Winkel. Dann verlassen Trecker, Pom-Bär, Rucksäcke, Weinkühlschrank, Bücher, Frei- und Theaterkarten und vieles mehr wieder die Redaktion.

Im Jahr 2017 sind es 21 Buchstaben, die sich auf den Seiten Ochtrup und Metelen in Sternenform ab dem 1. Dezember (Freitag) verstecken. Gesucht werden darf bis Heiligabend. In den 20 Printausgaben unserer Zeitung zwischen dem 1. und dem 24. Dezember werden die Stern-Buchstaben versteckt.

Wer alle 21 Sterne gefunden hat, muss diese nur noch in die richtige Reihenfolge setzen – und schon hat er oder hat sie den Lösungssatz.

Geschafft? Dann heißt es, den Coupon, der in regelmäßigen Abständen im Anzeigenteil unserer Zeitung zu finden ist, auszufüllen. Neben dem Namen, der Adresse und der Telefonnummer sollte dabei auch das Alter des Einsenders angegeben werden. Darüber hinaus ist eine Teilnahme über unsere Internetseite möglich.

Ausgefüllte Rätsel-Coupons können sowohl in der Redaktion (Professor-Gärtner-Straße 23 in Ochtrup) als auch beim WN-Servicepartner, der Buchhandlung Steffers (Bahnhofstraße 24 in der Ochtruper Fußgängerzone), abgegeben werden.

Einsendeschluss ist der 28. Dezember (Donnerstag) um 9 Uhr. Ganz wichtig: Faxe bleiben unberücksichtigt. Am 29. Dezember (Freitag) werden die Geschwister Jule und Lara Möhring als kleine Glücksfeen die Gewinner des Preisrätsels auslosen.

Die Preisverleihung beginnt am 5. Januar (Freitag) um 14.30 Uhr im Seniorencafé in der Villa Winkel. Viel Spaß bei unserem Rätsel!