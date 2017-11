Von Maximilian Stascheit

Solch einen Andrang erlebt selbst der Nikolaus nicht alle Tage. Kaum hatte der heilige Mann mit seinem Knecht Ruprecht das Gelände der „Großen vorweihnachtlichen Adventsstimmung“ rund um die Bergwindmühle am Samstagnachmittag betreten, da war er auch schon von einer riesigen Kinderschar umgeben. Welch ein Glück also, dass sich der Ehrengast noch in der Vorsaison befindet und daher reichlich Zeit mitgebracht hatte, um die jungen Besucher des Weihnachtsmarkts mit leckeren Präsenten zu beglücken.

Fotostrecke: Adventsstimmung an der Bergwindmühle Fotostrecke Foto: Maximilian Stascheit

Doch nicht nur zum Nikolaus, sondern auch zu Petrus hatten die Organisatoren des Jugendfördervereins in diesem Jahr offensichtlich einen guten Draht. Denn nach dem ziemlich verregneten Vorjahr trug der Wettermacher maßgeblich zur wunderbaren Vorweihnachtsatmosphäre bei, welche die Organisatoren mit viel Aufwand und Liebe zum Detail auf das Gelände rund um das Ochtruper Wahrzeichen zauberten.

Da waren beispielsweise die bunten Lichterketten oder die mit roten Schleifen versehenen Tannenbäume, die zum gemütlichen Ambiente beitrugen. Die Musik des Christlichen Posaunenchors und der Blaskapelle Gust, die mit „Happy Christmas“ oder „Mary‘s Boy Child“ für adventliche Stimmung sorgten. Und natürlich zahlreiche Imbiss- und Getränkestände, die Weihnachtsdüfte über den Berg ziehen ließen. „Die Temperaturen sind kühl genug, sodass der Glühwein auch seine Wirkung zeigen kann“, freute sich Markus Bender, Vorsitzender des Jugendfördervereins, am Samstagnachmittag. Am Abend zuvor hätten die Letzten um halb drei in der Nacht den Weg den Berg hinunter gefunden. Denn nicht nur die glühenden Heißgetränke, sondern auch die mittlerweile berühmt-berüchtigten Likörchen ließen sich die Besucher in den Abendstunden im großen Maße schmecken.

Beliebt waren jedoch auch die zahlreichen Buden, in denen rund 20 Aussteller handwerkliche und selbst gemachte Geschenkartikel anboten. Eine von ihnen ist Swenja Berning, die mit ihrem „Perlenzauber“-Stand aktuell auf Abschiedstournee ist. Die Neuenkirchenerin war bereits zum siebten Mal dabei und wollte vor dem Verkauf ihres Standes unbedingt noch einmal nach Ochtrup kommen. „Der Markt ist hier so schön und familiär und die Kundschaft ist immer total nett“, so die Händlerin.

Auch Markus Benders Fazit fiel bereits am Samstagnachmittag rundum positiv aus. Auf mindestens 1000 schätzt er die Besucherzahl. Dazu kommen rund 100 ehrenamtliche Helfer, die an den zwei Tagen im Einsatz waren. „Das ist einfach ein tolles Event für die Bürger Ochtrups und vor allem für die Kinder und Jugendlichen. Denn der Erlös wird zu 100 Prozent für verschiedene Projekte gespendet.“ Getrübt werden konnte seine Stimmung zwischenzeitlich nur beim Blick auf das Ergebnis des Revierderbys. Denn die Geschichte des Adventsmarktes ist nach diesem Wochenende um ein weiteres Erfolgskapitel reicher.