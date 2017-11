Das Seelsorgeteam der Kirchengemeinde St. Lambertus hat Anfang November Verstärkung bekommen. Kaplan Jyothish Joy aus Indien absolviert derzeit ein Praktikum in der Pfarrei. Und abgesehen vom kalten Novemberwetter gefällt es ihm in der Töpferstadt schon sehr gut.

Von Irmgard Tappe

Die Novembertemperaturen im Münsterland sind für Kaplan Jyothish Joy noch gewöhnungsbedürftig. „Überall in Deutschland ist kaltes Wetter“, bemerkt der Geistliche aus Indien. Das Klima im Pfarrhaus von St. Lambertus indes gefällt dem 35-Jährigen umso besser. „Die Kollegen sind hier alle sehr nett. Ich fühle mich richtig wohl in dieser Gemeinde“, sagt er mit einem strahlenden Lächeln.

Kaplan Joy absolviert seit Anfang November ein Praktikum in St. Lambertus. Bereits im Mai dieses Jahres kam er nach Deutschland. Bevor er seine Praktikantenstelle in Ochtrup antrat, absolvierte er zwei Intensiv-Deutschkurse in Dingden am Niederrhein und einen in Münster. Bereits in Indien hatte Joy einige Monate Vokabular und Grammatik der deutschen Sprache gebüffelt. „Aber das Sprechen lerne ich erst jetzt in Ochtrup so richtig. Weil ich hier mit den Leuten rede“, bemerkt er.

In der Töpferstadt hat der indische Pfarrpraktikant schon etliche Gemeindemitglieder kennengelernt, wenn er Pfarrer Stefan Hörstrup oder Kaplan Thomas Berger zu einigen Veranstaltungen begleitet hat.

Jyothish Joy stammt aus der indischen Region Kerala. 18 Prozent der dortigen Bevölkerung seien Christen, davon 14 Prozent Katholiken berichtet er. Auch seine Familie zählt dazu. Schon als Heranwachsender habe er den Wunsch verspürt, Priester zu werden – wie sein Onkel. Nach dem Schulabschluss studierte Jyothish Joy drei Jahre Philosophie und vier Jahre Theologie. Am 2. Januar 2008 wurde er in Alwaye im Bistum Idukki zum Priester geweiht. Danach wirkte er in verschiedenen Gemeinden seiner Heimat.

„Wenn wir heilige Messen feiern, sind die Kirchen immer voll“, berichtet Jyothish Joy. 90 Prozent der Katholiken seines Heimatbistums würden wöchentlich die Sonntagsgottesdienste besuchen. Eine Messfeier dauere bei den indischen Katholiken mindestens anderthalb Stunden. Doch die Menschen dort nehmen sich diese Zeit gern. Für sie sei es ein Höhepunkt im Alltag. Der Ritus der Gottesdienste ist in Indien anders als in Deutschland, hat der indische Kaplan festgestellt.

In den ersten vier Praktikumswochen wirkte er bei den Eucharistiefeiern in St. Lambertus als Co-Zelebrator mit. Diese Phase ist nun abgeschlossen und er zelebriert selbstständig. Zuerst in den Werktags-Gottesdiensten und dann auch an den Wochenenden.

Am 7. Januar 2018 ist Joys Praktikum beendet. Dann geht der junge Priester für zwei Monate nach Münster, wo er seine schon jetzt sehr guten Deutschkenntnisse noch weiter vertiefen möchte. Anschließend kommt er noch einmal zurück nach St. Lambertus. Pfarrer Stefan Hörstrup begrüßt diese Verstärkung im Team. Und Jyo­thish Joy freut sich auf seine neue Herausforderung. Dass es ihm in Ochtrup gefällt, hat er ja während seines Praktikums schnell festgestellt.