Damit den Kindern in Ochtrup auch in diesem Jahr beim Warten aufs Christkind nicht langweilig wird, veranstaltete die KjG an Heiligabend erneut die Aktion „Spielplatz Sporthalle“.Am 24.Dezember (Sonntag) werden circa 300 Mädchen und Jungen in den beiden Sporthallen des Schulzentrums erwartet. Los geht es um 9 Uhr, gespielt, getobt und gebastelt wird bis 13 Uhr.