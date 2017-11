Die städtische Flüchtlings- und Ehrenamtskoordinatorin Julia Geringer will zusammen mit den Vereinen „Miteinander Ochtrup“ und „Lernen fördern“ im Kreis Steinfurt ein Patenschaftsprojekt für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt auf die Beine stellen. Das Ziel: die Vermittlung zwischen Flüchtlingen und Betrieben.

„Die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ist – auch in Ochtrup – die aktuell größte Herausforderung in der Flüchtlingspolitik und ein wesentlicher Hebel für erfolgreiche gesellschaftliche Integration“, heißt es in einem Pressebericht. Diesen Hebel wollen die Beteiligten nun in Bewegung setzen.

Sie laden deshalb am Montag (4. Dezember) um 18 Uhr zu einer unverbindlichen Informationsveranstaltung in die Räume der Pestalozzischule, Professor-Gärtner-Straße 4, ein. Referent wird Detlef Bolte vom Verein „Lernen fördern“ sein.

„Das kreisweite Projekt unter der Federführung von ‚Lernen fördern’ wird von der Aktion Mensch unterstützt und findet in Abstimmung mit dem Jobcenter Kreis Steinfurt und dem ‚Integration Point’ der Agentur für Arbeit in Rheine statt. Arbeitssuchende Zugewanderte sind dabei ebenso angesprochen wie ehrenamtliche Paten, die für einen festgelegten Zeitraum ihre Unterstützung anbieten, und ortsansässige Betriebe, die motivierte Mitarbeitende suchen, sich internationaler aufstellen und gesellschaftlich engagieren wollen“, heißt es in dem Text weiter.

Die ehrenamtlichen Paten werden zu Beginn des Projektes an zwei Abenden zu Themen wie interkulturelle Kompetenzen, Asylrecht, duale Ausbildungssysteme und Bewerbungsstrategien geschult, um mit interessierten Betrieben vor Ort ins Gespräch zu kommen und zu vermitteln.