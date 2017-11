Die kreativen Werkangebote für Kinder von acht bis zwölf Jahren werden von den Freiraum-Praktikanten Christopher Böker und Lars Hoogstoel geleitet. „Das Thema ‚Do it yourself’, also ‚Mach es selber’ soll der Leitsatz für das Angebot sein. Die Teilnehmer können ihr handwerkliches Geschick entdecken, Werkzeuge kennenlernen und verschiedenste Materialien bearbeiten“, heißt es in einer Ankündigung. Teil dieser Aktion ist der Werkzeugführerschein für die Kinder. Das Programm ist offen gestaltet, sodass die Kinder sich mit eigenen Ideen einbringen können. Gestartet ist die D.I.Y.-Werkstatt bereits am gestrigen Dienstag. Sie soll wöchentlich ab 16.30 Uhr im Kreativraum des Jugendcafés. Anmeldungen für das kostenfreie Angebot sind erwünscht, Spenden für Material willkommen. Kontakt: Telefon 0 25 53 / 58 86.