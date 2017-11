Am Samstag (2. Dezember) können Kinder aus Steinfurt und Ochtrup im Dampfross-Atelier in Borghorst von 10 bis 11.30 Uhr Weihnachtsgirlanden aus tonhärtender Masse und Naturmaterialien basteln. Von 12 bis 13.30 Uhr werden Leinwände mit Weihnachtssternen gefüllt, von 14 bis 16 Uhr wird mit Farben auf Holz gemalt.

► Am 8. und 9. Dezember (Freitag und Samstag) stehen in Ochtrup ein- und zweitägige Workshops auf dem Programm. Am

8. Dezember werden von 14.15 bis 16 Uhr Weihnachts-Wichtelmänner aus Ton, Vogelhäuschen, Weihnachtsanhänger und andere Basteleien gefertigt.

Am 9. Dezember werden von 10 bis 12 Uhr Weihnachtsteller mit Porzellanfarben bemalt. Zudem können die Kinder mit Holz und Glitzer kreativ werden.

Am 8. und 9. Dezember gestalten die Kinder Weihnachts-Graffiti auf Leinwand. Zudem im Programm: Leuchtkästen und Weihnachtskarten gestalten.