Das Museum Marienborn an der ehemaligen innerdeutschen Grenze wurde auf der Hinfahrt besucht. Weitere Station war Magdeburg mit dem Dom und der Grünen Zitadelle des Künstlers Friedensreich Hundertwasser, bevor die Schüler am Abend die Messestadt Leipzig mit ihren vielen innerstädtischen Sehenswürdigkeiten erkundeten. Am Tag darauf stieg die Gruppe erneut in den Bus, um die Landeshauptstadt Dresden zu erkunden. Am Donnerstag standen noch einige Besonderheiten Leipzigs (Zeitgeschichtliches Forum, Stadtrundfahrt und Völkerschlachtdenkmal) auf dem Programm, das, so heißt es in einem Bericht, in guter Erinnerung bleiben wird.