„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür.“ Doch dass der Advent viel mehr bedeutet als ein schönes Gedicht aus vergangenen Kindertagen vorzutragen, Plätzchen zu backen oder Geschenke kaufen, erfuhren die Mütter, die am Dienstagabend im Caritas-Kindergarten „Der kleine Prinz“ zu einem Informations- und Gesprächsabend gekommen waren.

Von Norbert Hoppe

Anja Möllers, Pastoralreferentin in der Pfarrei St. Lambertus, stellte unter dem Motto „Wir warten aufs Christkind“ die Bedeutung der Adventszeit vor und gab eine Fülle von Anregungen zu einer kindgerechten Gestaltung der Wochen vor Weihnachten.

„Es ist gut, sich mit Kindern Schritt für Schritt auf den Weg nach Weihnachten zu machen“, empfahl Anja Möllers den Müttern. Ganz wichtig sei es, sich jeden Tag ein wenig Zeit zu nehmen, um Kindern biblische Personen, Jesus als Licht der Welt oder heilige Frauen und Männer wie Lucia, Barbara, Nikolaus oder Martin näher zu bringen. Das könne auf vielfältige Weise geschehen. Die Gestaltung eines Adventsfensters, das bis zum Weihnachtsfest nach und nach fertig werde, Geschichten, die den Sinn von Weihnachten erschließen oder auch die Vorbereitung auf das Kommen eines hohen Gastes seien Möglichkeiten, kindgerecht und verständlich durch den Advent zu führen. Rituale könnten den Kindern helfen, sich täglich auf einen neuen Impuls einzustellen. Eine Geschichte, ein Lied und einen Segenswunsch verstünden auch schon Kinder im Kindergartenalter.

Die Krippen in den Kirchen der St. Lambertus-Pfarrei würden in diesem Jahr „klassisch“ aufgebaut, teilte Anja Möllers mit. Allerdings gebe es dennoch eine Neuerung. „Familien, Gruppen und Einzelpersonen können im Pfarrbüro Fotos von sich abgeben, die bis Weihnachten an die Krippe geheftet werden“, hob Möllers diesen Aspekt der Krippengestaltung hervor. Alle Personen auf den Bildern freuten sich, dass Jesus im Alltag der Menschen zur Welt komme.

Nicht nur für Kinder sei die bewusste Gestaltung der Adventszeit ein Gewinn. „Wer sich auf diese besondere Zeit einlassen kann, wird erfahren, dass sie auch Erwachsenen gut tut“, machte Anja Möllers Mut, diese Zeit intensiv gemeinsam mit Kindern zu erleben.