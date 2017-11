Claudia Lewejohann: Die religiöse Erziehung ist bei uns integriert in die ganzheitliche Erziehung und ganz selbstverständlich Teil des Alltags. Uns ist vor allem ein Handeln auf der Basis von christlichen Werten wie Anerkennung, Respekt, Liebe, Gerechtigkeit und Frieden sehr wichtig. Natürlich erzählen wir das ganze Jahr hindurch Geschichten aus dem Leben Jesu, feiern kindgemäß die kirchlichen Feste. Aber auch das Kennenlernen fremder Länder, Menschen und Religionen verstehen wir als unseren christlichen Auftrag.

Wie wird die Adventszeit gestaltet?

Lewejohann: Wir beginnen jede Adventswoche mit einer gemeinsamen Runde aller Kinder, mit Liedern und der Geschichte von Maria und Josef, die sich auf den Weg nach Bethlehem machen. Dieser Weg wird mit Figuren dargestellt und jeden Tag wandern sie etwas weiter. In den Gruppen wird altersentsprechend das Warten auf Jesus thematisiert, wir beteiligen uns am lebendigen Adventskalender und der Höhepunkt ist immer das Krippenspiel im Wortgottesdienst in der Lambertikirche an Heiligabend. Dort spielen unsere Kinder das Geschehen von damals nach und können so gut nachempfinden, welch besonderes Ereignis die Geburt Jesu war.