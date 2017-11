Von Monika Koch

Ein 36 Jahre alter Ochtruper ist jetzt polizeilich vor Gericht vorgeführt worden, weil er zuvor zu Terminen auf Ladung unentschuldigt nicht erschienen war.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann als Angeklagten beim Schöffengericht in Rheine vor, zwischen dem 9. April und dem 30. Juli 2016 sechs Mal in Och­trup gewerbsmäßig mit Amphetamin und Marihuana in geringen Mengen gehandelt zu haben. Bei zwei Durchsuchungen seien unter anderem zwei Feinwaagen sichergestellt worden.

„Ich konsumiere, aber ich verkaufe das Zeug nicht“, beteuerte der Angeklagte vor Gericht. Er sei wohl in Verdacht geraten, weil er einem Kumpel dessen Handy abgekauft hätte. „Der wartete noch auf Nachrichten, so kam die Polizei auf mich“, stellte er seine Situation dar.

Tatsächlich gab es in Och­trup in der Nacht des 24. Juli 2016 Aufregung auf der Beet­hovenstraße. Bei der Polizei war ein Anruf eingegangen, dass dort auf dem Schulhof in der Nacht Drogen an Minderjährige verkauft würden. Die Streifenbeamten trafen auf drei Männer, von denen einer der Angeklagte war. Alle drei wurden festgenommen und zur Wache gebracht. „Dort wurden wir dann richtig gefilzt“, sagte einer von ihnen als Zeuge. Sie hätten sich nackt ausziehen müssen. Aber weil bei ihm und dem Zweiten nichts gefunden wurde, „durften wir wieder gehen.“

Bei dem Angeklagten wurden jedoch geringe Mengen Drogen gefunden und die Feinwaage. „Die hatte ich für meine Ex-Freundin gekauft. Sie muss immer Pulver für Nagellackfarben mischen und abwiegen“, erklärte er den Besitz.

Präzise schilderte einer der anderen beiden Männer, wie die Kontrolle zustande gekommen sei. Seine Schwiegermutter habe ihm eine SMS geschickt und den Verdacht geäußert, dass Drogen auf der Beethovenstraße an „Kinder“ abgegeben würden. Er sei „geschockt“ gewesen und der Sache nachgegangen. Schließlich sei ihm ein Verdächtiger genannt worden, dessen Adresse er ausfindig gemacht und bei ihm geklingelt hätte. Der wiederum hätte die Tat geleugnet und ihn an einen „Russen“ verwiesen. „Da bin ich so laut geworden, dass wohl ein Nachbar die Polizei gerufen hat“, mutmaßte der Zeuge. Der Beschuldigte sei nur durch Zufall bei ihm gewesen, weil er ihn nach Feuer gefragt hätte.

Der Prozess wird am 12. Dezember fortgesetzt. Dann will das Gericht unter anderem weitere Zeugen hören.