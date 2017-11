Die Zugabe am Dienstagabend in der Villa Winkel fing alle diejenigen wieder ein, die sich für fast 75 Minuten von Marie Séférian und ihren drei exzellenten Musikern in das Reich von orientalischen Märchen, arabischen Lebensentwürfen und ebensolchen Schicksalen hatten entführen lassen. Und all dies reichte in den durchkomponierten, aber immer auch Platz für jazzige Improvisationen bietenden Chansons bis hinein in die zumeist traurige, tränenreiche und kriegsgeschüttelte arabische Gegenwart.

So gingen die Kulturtage nicht mit überlautem Tusch und Trara zu Ende, sondern mit fein gewobenen, musikalisch teilweise artistischen Adaptionen der orientalischen Märchen und der Gegenwart geschuldeten Anstößen. Der hochinteressante Gesamteindruck wurde dabei nicht allein von einer ambitionierten Sängerin und Komponistin bestimmt, sondern Marie Séférian hatte in Carsten Daerr (Klavier), Tim Kleinsorge (Bass) sowie Javier Reyes (Schlagzeug) echte Partner und nicht nur Mitspieler.

Der Abend und das gesamte Konzept von „Mille Nuits“ lebt von einer überschäumenden Spiel- und Experimentierfreude sowie einer wohldosierten Zurückgenommenheit. Das bedeutete für die Künstler manchmal einen Ritt auf der musikalischen Rasierklinge und für die Zuhörer eine echte Hör-Herausforderung. Auf jeden Fall war das Quartett bemüht, die musikalische Form des Chansons weiterzuführen und mit Klangexperimenten und neuen Gesangsaspekten anders zu beleben. Das gelang, um im französischen Idiom zu bleiben, „formidable“.

Ein paar Anmerkungen zur Zugabe: Marie Séférian bezeichnete die Kulturtage als „Ochtruper Herbst“. Und so steuerte sie noch „Les feuilles mortes“ von dem ungarisch-französischen Komponisten/Texter-Duo Joseph Kosma und Jacques Prévert bei. Aber trotz der vorgestellten vertrackt-verschmitzten Eigenversion Séférians – kongenial begleitet von ihrem fingerfertigen Bassisten Kleinsorge – fielen dem Berichterstatter doch Yves Montand oder Juliette Greco und auch Nat King Cole wieder ein, dessen Adaption zum englisch-amerikanischen „Autumn leaves“ wurde. So endete der Abend für den Verfasser dieser Zeilen nach dem Konzert vor dem Plattenschrank mit einer ziemlich verschütteten Wiederentdeckung. In der herrlich ambitionierten Version des Konzertabends hatten sich die Sängerin und ihr Bassmann nämlich nicht gegen den erdig-betörenden Groove des Ur-Chansons gewehrt. Aber dieser Song swingt ungemein – in welcher Version auch immer. Dem Berichterstatter fiel eine, die das alles großartig zusammenfasst, spät abends in die Hände. 2010 kam eine CD mit dem Titel „Clapton“ auf den Markt. Und deren letzter Track eignet sich als Erinnerung an diesen tollen Villa-Winkel-Abend: Mr. Slowhand zelebriert „Autumn leaves“ „extra ordinaire“ – sozusagen mit besten Grüßen an das Marie-Séférian-Quartett.

Martin Fahlbusch