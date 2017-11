Die Polizei hat am Dienstagnachmittag am Bahnhof einen Fahrraddieb gestellt. Gegen den 24-jährigen Steinfurter wurde Anzeige erstattet.

Am Dienstagnachmittag ist am Ochtruper Bahnhof ein Fahrraddieb gestellt worden. Laut Polizeibericht bemerkte eine Jugendliche aus Ochtrup gegen 15 Uhr den Diebstahl ihres Rades, das sie zuvor unverschlossen an der Bahnhofstraße abgestellt hatte. Das schwarze Kettler-Fahrrad war nun spurlos verschwunden. Eine Polizeistreife sah sich sofort in dem Bereich um und traf am Bahnhof einen 24-jährigen Steinfurter mit dem Fahrrad an. Der junge Mann wurde zur Dienststelle gebracht, von wo er nach der Personalienüberprüfung und erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen wurde, heißt es im Polizeibericht. Gegen ihn wurde eine Diebstahlsanzeige vorgelegt. Die Ochtruperin hat ihr Fahrrad direkt wieder ausgehändigt bekommen.