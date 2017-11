Von Anne Steven

Die Umgestaltung der Wallanlagen nimmt Formen an. „Wir sind voll im Zeitplan“, freut sich Bianke Kösters vom Bauamt der Stadt Och­trup am Mittwochmorgen bei einem Baustellenbesuch. „Wir sind sogar ein bisschen vorher“, ergänzt Baustellenleiter Holger Reck­ling von der Firma Benning mit einem Grinsen im Gesicht.

Der erste Bauabschnitt an der Bastion muss bis zum 15. Dezember (Freitag) fertig werden. Für Reckling und seine Leute heißt das, sie müssen, nachdem die alte Bastion abgetragen wurden, sowohl eine neue Mauer aus Sandsteinen errichten also auch eine Treppenanlage fertigstellen.

Besagte Mauer parallel zur Weinerstraße steht bereits. Die Treppenstufen werden an diesem Tag gesetzt. „Damit müssten wir diese Woche fertig werden“, schätzt Holger Reckling. Was sich nur schwer kalkulieren lasse, sei das Wetter. Doch auch bei dem derzeitigen leichten Nachtfrost sieht der Baustellenleiter den Fertigstellungstermin nicht gefährdet. „Wir decken abends alles gut ab. Da dürfte nichts passieren.“

Fotostrecke: Umgestaltung der Wallanlagen Fotostrecke Foto: Anne Steven

In einem zweiten Bauabschnitt – dieser soll bis Mitte Mai 2018 fertig werden – wird eine weitere Sandsteinmauer gesetzt. Außerdem gilt es für die Arbeiter, die Fläche auf der Bastion zu pflastern, die behindertengerechte Rampe zu bauen und die Wegeführung entlang des Hauses Huesmann herzustellen. „Ganz zum Schluss kommt dann das Spielgerät“, erklärt Bianke Kösters. Wobei dieses wiederum einen neuen Auftrag darstelle.

Die Steine der alten Bastion werden übrigens nicht einfach entsorgt, sondern in die neue Anlage integriert. Bis es so weit ist, werden sie zunächst zwischengelagert. Dann geht es zum Steinmetz, der die Brocken herrichtet und zuschneidet, ehe sie wieder in die neue Wallanlage eingefügt werden.

Während den vorhandenen Sandsteinen ihr Alter anhand der dunklen Verfärbung schon deutlich anzusehen ist – immerhin wurden sie in den 30er-Jahren gesetzt – leuchtet die neue Sandsteinmauer noch sehr hell. „Die Steine werden mit der Zeit nachdunkeln“, weiß der Baustellenleiter und schaut seinen Kollegen zu, wie sie – Stein für Stein – die neue Treppenanlage wachsen lassen. „Vorsicht! Ihr müsst die Stufe festhalten!“, mahnt er, als einer der Steinblöcke am Radlader hängend, stark zu schwanken beginnt. „Sandstein ist sehr stoßempfindlich“, erklärt er. Als Treppenanlage sei der Stein trotzdem geeignet. So sei jede Stufe an der Kante mit einem Trittschutz aus Granit versehen. Dieser schütze nicht nur den Stein, sondern gebe zudem der Treppenanlage beispielsweise im hellen Sonnenlicht Kontur. „So können auch Menschen mit einer Sehbehinderung ohne Probleme die Stufen erkennen.“