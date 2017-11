Was passiert nachts in der Taxi-Zentrale? Die WN haben im Rahmen der Adventsserie „24 Stunden in Ochtrup“ vorbeigeschaut. Foto: Felix Hörhager/dpa

Am 1. Dezember (Freitag) startet die Adventsserie „24 Stunden in Ochtrup“ der Westfälischen Nachrichten. In unseren Ausgaben bis zum 24. Dezember werden wir täglich eine Stunde des Tages – in der Samstag-Ausgabe zwei – an einem jeweils anderen Ort in der Töpferstadt verbringen und seine Geschichte erzählen. Los geht es mit einem Besuch in der Zentrale von Taxi Beck. WN-Mitarbeiter Maximilian Stascheit war von Mitternacht bis 1 Uhr dort zu Besuch.

Von Maximilian Stascheit

Das Telefon klingelt. Und das mindestens im Minutentakt. „Da müssen vier Leute bei Hülsbeck abgeholt werden. Die wissen aber selber nicht, wo sie genau sind“, wendet sich Nicole Roters mit einem fragenden Blick an ihre Kollegin Kathrin Beu­nink. Die muss nicht lange überlegen: „Naendorf 58“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. „Da ist heute wieder was los“, stellt sie schmunzelnd fest.

Zusammen sitzen die beiden Mitarbeiterinnen von Taxi Beck in dieser Nacht vor dem Telefonhörer der Zentrale am Nienborger Damm. Es ist Mitternacht, der Sonntag hat gerade begonnen. Für die Taxifahrer startet nun allmählich die Primetime. „Heute ist es relativ ruhig“, sagt Kathrin Beu­nink, doch da klingelt das Telefon schon wieder. Party bei Weßling, Kreuzweg 77. Auch das gehört zu den Standardzielen der nächtlichen Fahrten am Wochenende.

Konzentriert blickt Nicole Roters auf ihren Monitor und verschafft sich einen Überblick. Wer ist gerade wo? Welches Taxi kann das Ziel am besten ansteuern? Wer ist noch auf dem Hinweg und wer setzt die Leute gerade zu Hause ab? Für die Koordinatoren in der Zentrale gilt es, all diese Fragen stets im Blick zu haben. Nervös machen lassen sich die beiden dabei aber nicht. Nicole Roters führt eine handschriftliche Liste mit den Anfragen. Wer Zeit hat, wird dann von ihr angefunkt.

Insgesamt neun Wagen sind für das Taxiunternehmen in dieser Nacht auf den Straßen in und um Ochtrup unterwegs. „Damit kommen wir an normalen Wochenenden in der Regel gut durch die Nacht“, berichtet Kathrin Beunink, die bereits langjährige Erfahrung als Fahrerin und Frau in der Zentrale hat. „Es gibt natürlich besondere Tage, an denen man zwischenzeitlich leicht verzweifelt“, erzählt sie. Silvester oder das Oktoberfest gehören dazu. „Darauf sind wir dann aber natürlich eingestellt und entsprechend mit mehreren Fahrern unterwegs.“ Schwierig werde es nur bei privaten Großveranstaltungen, über die sie nicht informiert seien. „Wenn jemand eine Hochzeit mit ein paar Hundert Leuten feiert, von denen viele mit dem Taxi fahren wollen, bitten wir darum, uns vorher zu informieren“, erzählt sie. Dennoch könne es immer mal vorkommen, dass die Kunden rund eine Stunde auf den Fahrdienst warten müssen.

Und wieder klingelt es. Schon beim Telefonieren muss Kathrin Beunink schmunzeln. „Da wollte einer ein Taxi bestellen, das ihm zehn Hamburger zu Schwartbeck liefert“, berichtet sie ihrer Kollegin. „Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm gerne ein Taxi schicken kann, mit dem er dann die Hamburger holen kann. Da hat er dann aber doch dankend abgelehnt.“

Bei Kathrin Beunink (l.) und Nicole Roters laufen die Fäden, was die Koordinierung der Taxen in Ochtrup angeht zusammen – auch nachts. Wir haben ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut. Foto: Maximilian Stascheit Bei Kathrin Beunink (l.) und Nicole Roters laufen die Fäden, was die Koordinierung der Taxen in Ochtrup angeht zusammen – auch nachts. Wir haben ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut. Foto: Maximilian Stascheit

Für erfahrene Taxifahrer wie sie sind derartige Situationen jedoch keine Seltenheit. „Da erlebt man die komischsten Dinge. So viel kann ich sagen: Ich habe schon einige Leute unfreiwillig in Unterwäsche gesehen“, berichtet Kathrin Beu­nink, ohne sich in weitere Details vertiefen zu wollen. Ärgerlich sei es, wenn sich oftmals stark angetrunkene Menschen ein Taxi bestellen, das dann aber keine Mitfahrer findet. „Das kommt leider viel zu häufig vor“, so die Fahrtenkoordinatorin.

Mittlerweile ist es viertel vor eins. Die Kaffeetassen wurden schon mehrmals neu gefüllt.

Auch ein gut gelaunter Mitarbeiter kommt zur Tür herein und steuert zielstrebig auf die Maschine für koffeinhaltige Heißgetränke zu. „So eine Pause muss für die Fahrer nachts immer mal drin sein“, erzählt Kathrin Beunink, die ihre Kollegen sonst munter durch die Nacht navigiert.

Wer in dieser Nacht gerade keinen Auftrag hat, darf die Gaststätte Happens Hof ansteuern. „Da scheint heute ordentlich was los zu sein. Wenn wir so etwas mitkriegen, schicken wir die Fahrer direkt dorthin. Und sonst warten sie meistens in der Innenstadt“.

Eine Taxibestellung per App ist allerdings noch nicht möglich. „Man muss schon noch mit uns sprechen“, so Kathrin Beunink. Der telefonische Weg in die Zentrale dürfte bei vielen Ochtrupern fest im Gedächtnis verankert sein: 4711 – das sind die duftigen Ziffern zur Taxibestellung in der Töpferstadt, die sich dank des gleichbetitelten Kölschen Wassers leicht merken lassen. „Wir haben damals mit dem Herrn von dem Telefonunternehmen zusammengesessen und überlegt, welche Nummer sich leicht merken lässt. Da hat er das vorgeschlagen“, erzählt Inhaber Willi Beck.

4711 – schon wieder hat jemand diese Nummer gewählt. Nicole Roters nimmt ab und greift zum Stift. Die Nacht ist noch lange nicht vorbei. . .