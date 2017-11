Zweimal 50 Jahre und einmal 40 Jahre aktive Chorarbeit – Christa Bußmann, Hedwig Hillmann und Agnes Steinlage sind dafür jetzt bei Generalversammlung des Kirchenchores Welbergen geehrt worden. Präses Pfarrer Bernd Haane und die Vorsitzende Roswitha Schürmann überreichten jeweils eine Urkunde des Diözesan-Cäcilienverbands sowie ein Geschenk des Chores.

Roswitha Schürmann freute sich, dass so viele Sänger zur Versammlung gekommen waren. Sie begrüßte besonders Präses Bernd Haane, Chorleiterin Margarethe Wirmer und Ehrenmitglied Pastor Johannes Frenzel.

Der Präses dankte dem Chor für die musikalische Mitgestaltung und Unterstützung bei den Gottesdiensten: „Musik stiftet Gemeinschaft untereinander im Chor, aber auch in der Gemeinde und mit Gott.W Sein Wunsch sei, dass es in Zukunft auch so weitergeht.

Auch Chorleiterin Margarethe Wirmer lobte den Chor für die engagierte Arbeit. „Ein Chor funktioniert nur, wenn die Aufgaben verteilt werden.“

Schriftführerin Maria Weßels verlas den Jahresrückblick und das Protokoll der Generalversammlung 2016. Über die Kassenbilanz informierte Kassierer Bernhard Weßels, dem von den Kassenprüfern Barbara Greive und Rainer Bittner eine vorbildliche Kassenführung bestätigt wurde. 2018 wird die Kasse von Agnes Steinlage und Antonius Göbel geprüft. Hedwig Hannekotte und Horst Herking wurden als Unterkassierer bestätigt. Josef Wieling, Klärchen Lindermann und Ewald Holtmannspötter wurden zu Ehrenmitglieder ernannt. Der Bass organisiert die Halbtagsfahrt 2018. Wer Spaß am Singen hat, ist eingeladen, montags ab 19.30 Uhr im Vereinslokal „Zum Kapellenhof“ dabei zu sein.