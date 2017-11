Zu einem Jugendgottesdienst lädt die Pfarrei St. Lambertus am Sonntag ein. Foto: Tim Küper

Ochtrup -

Für den „guten Start in den Advent“ beginnt am Sonntag (3. Dezember) um 18 Uhr in der St. Lamberti-Kirche ein Jugendgottesdienst.