Die erste Single erscheint in diesen Tagen: Das Duo „Aus allen Wolken“ hat sich einer neuen Herausforderung gestellt und stellt das erste Lied „Richtung Meer“ vor – ein bisschen poppig, ein bisschen Schlager. Foto: Janice Mersiovsky/a.a.w.productions GbR

Von Anne Steven

Die Gründe für diesen Radikalschnitt seien vielfältig gewesen, erzählen sie. „Wir standen vor der Entscheiden, weiterzumachen wie bisher, oder noch einmal ganz von vorn anzufangen“, berichtet Amiens. Die Entscheidung fiel eindeutig aus. Doch wie auch immer: Die Füße hochgelegt oder den Kopf in den Sand gesteckt haben die beiden in dieser Zeit – immerhin fast ein Jahr – nicht.

„Wir haben uns weiterentwickelt“, betont David Ray, der an der Gitarre und am Mikrofon steht und im wahren Leben auf den Namen David Greiwe hört. Der 31-Jährige und sein Mitstreiter Amiens, der am gestrigen Donnerstag seinen 33. Geburtstag feierte und als Schlagzeuger und Produzent fungiert, wollen der Band nun ihr ganz eigenes Gesicht, ihre ganze eigene Stimme geben. Dazu gehört auch, dass Ray nun auf Deutsch singt. Eine „echte Umstellung“ wie der Ochtruper betont. Hat er doch zuvor fast nur auf Englisch gesungen. Und auch für Amiens stellte der neue Sound – ein bisschen poppig und auch ein bisschen Schlager – eine Herausforderung dar. Schließlich habe jede Sprache ihren ganz eigenen Rhythmus.

Ob die beiden nun ihren ganz eigenen Rhythmus gefunden haben, wird der Erfolg ihrer ersten Single „Richtung Meer“ zeigen. Eines können sie aber jetzt schon sagen: „Es ist geil und macht einfach Spaß.“