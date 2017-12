Ochtrup -

Die Proben der KLJB Ochtrup für ihr plattdeutsches Theaterstück „Swieneree up`n Burnhoff“ laufen auf Hochtouren.Renate Withöft von der Verbund-Sparkasse überreichte an Benedikt Ostkotte, Steffen Bätker und Torsten Ruhkamp eine Spende in Höhe von 1250 Euro. Die Aufführungen sind am 30. Dezember (Samstag) um 19.30 Uhr, am 7. Januar (Sonntag) um 15 Uhr sowie am 13. und 14. Januar (Samstag und Sonntag) jeweils um 19.30 Uhr. Karten (sechs Euro) gibt es im Raiffeisen-Markt.