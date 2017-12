„Unsere kleine Weihnachtsmarktaktion ist schon eine Tradition in Ochtrup. Die Hilfsdienste sind mittlerweile gut eingespielt und können wieder einige kulinarische Köstlichkeiten anbieten“, berichtet Bürgermeister Kai Hutzenlaub. Der kleine Markt wird in diesem Jahr von der Stadt Ochtrup, dem Deutschen Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr organisiert. Mit einem musikalischen Beitrag wird außerdem der Christliche Posaunenchor am Freitagabend in die Weihnachtszeit einstimmen.

Für Samstag hat die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) wieder eine weihnachtliche Märchen- und Bastelstunde für Kinder organisiert. Sie findet von 11 bis 18 Uhr im Forum der Bücherei St. Lamberti statt.