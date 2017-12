Unfall in Welbergen: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagabend gegen kurz nach 20 Uhr ein mit fünf jungen Männern aus Ochtrup – alle im Alter von 16 bis 18 Jahren – besetzter Pkw ausgangs einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit großer Wucht gegen einen Baum. Wie die Polizei berichtete, wurden bei dem Aufprall zwei Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt, darunter auch der Fahrer. Ein 18-jähriger Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt und schwebt laut Polizeibericht noch immer in Lebensgefahr. Alle Insassen mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Unfallstelle befindet sich circa 500 Meter hinter einer 30 km/h Zone. Am Pkw entstand nach den ersten Ermittlungen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Der Wagen wurde für weitere Untersuchungen von der Polizei sichergestellt.