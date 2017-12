500g Weizenmehl Typ 550

1 Würfel Hefe

250 ml Milch

1 Prise Salz

100 g Margarine

60 g Zucker

2 Eier

Zubereitung:

Mehl, Zucker und Salz vermengen. Weiche Margarine und Eier hinzufügen, Hefe in lauwarmer Milch auflösen und mit den übrigen Zutaten gründlich verkneten. Alles so lange kneten, bis der Teig geschmeidig ist und nicht mehr an den Händen klebt. 45 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Noch einmal intensiv kneten. Stutenkerle formen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und bei 180 Grad goldbraun backen. Backzeit circa 20 Minuten