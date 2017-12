Glyphosat – ein umstrittenes Pflanzenschutzmittel, das seit Jahren in der Diskussion ist. Wir haben mit den aktiven Landwirten Markus Paßlick und Thomas Ostendorf über die Anwendung gesprochen – und deren Notwendigkeit.

Von Erhard Kurlemann

Weitere fünf Jahre darf in den Mitgliedsländern der Europäischen Union Glyphosat eingesetzt werden. Das umstrittene Pflanzenschutzmittel steht schon seit vielen Jahren in der Diskussion; auch, weil es im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Und es gibt Hinweise, dass die Herstellerfirma

Foto: Erhard Kurlemann Foto: Erhard Kurlemann

Monsanto versucht, Studien zu beeinflussen, die sich mit der tatsächlichen Wirkung des Herbizids auf Menschen, Tiere und die Natur insgesamt befassen. Welche Bedeutung hat Glyphosat in der heutigen Landwirtschaft – etwa vor Ort in Ochtrup? Die Westfälischen Nachrichten sprachen darüber mit Nebenerwerbslandwirt Markus Paßlick und Thomas Ostendorf, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins.

Öffentlichkeitsarbeit ist in der Landwirtschaft ein wichtiges Thema. Landwirte müssen aufklären.

Ostendorf: In jedem Fall. Wir stellen uns den Themen, die die Menschen auch vor Ort bewegen. Wir produzieren mit und für die Menschen. Und dazu gehört auch, sich kritisch mit seinem Beruf auseinanderzusetzen und sich den Nachfragen zu stellen.

Diesmal lautet das Thema Glyphosat .. .

Paßlick: Ein wichtiges Thema. Glyphosat beschäftigt die Landwirte. Wenn ich von meinem Betrieb ausgehe: Dort mache ich den Pflanzenschutz selbst.

Das bedeutet?

Paßlick: Wer Pflanzenschutzmittel einsetzt, muss dazu die Sachkunde nachweisen. Dazu gehört auch eine Prüfung, die fester Bestandteil der Ausbildung in landwirtschaftlichen und gärtnerischen Berufen ist. Die Sachkunde wird alle drei Jahre überprüft – nach einer entsprechenden Fortbildung. Das gilt übrigens auch für die Verkäufer.

Für die tägliche Praxis heißt das was?

Paßlick: Pflanzenschutzmittel überhaupt sollen so selektiv wie möglich eingesetzt werden. Das gilt für Glyphosat ganz besonders. Ich nutze es nur auf kleinen Flächen, weil etwa Disteln oder Quecken oder andere Unkräuter sehr schwer mechanisch, also durch Bodenbearbeitung, zu bekämpfen sind.

Ostendorf: Die Annahme, dass Landwirte nur mit Glyphosat auf ihren Feldern unterwegs sind, ist völlig daneben. Es werden höchstens drei oder vier Liter davon verwendet – pro Hektar bei Bedarf und nicht generell. Auf den Quadratmeter gerechnet, sind das 0,4 Milliliter. Und der Einsatz muss genauestens dokumentiert werden.

Ohne Glyphosat geht es nicht?

Paßlick: Natürlich, aber das ist auch ein wirtschaftlicher Faktor. Durch den Einsatz von Glyphosat entsteht ein Kostenvorteil. Durch eingesparte Bodenarbeiten wie Grubbern oder Pflügen wird der Ackerbau günstiger. Außerdem spart man Zeit. Ein Arbeitsgang mit dem Pflug schlägt mit etwa 80 Euro pro Hektar zu Buche; eine Behandlung mit Glyphosat kostet etwa 40 Euro. Das sind die Zahlen.

Wie wirkt denn Glyphosat?

Paßlick: Glyphosat wird für drei verschieden Anwendungen genutzt. Wissen muss man, dass der Wirkstoff auf alle grünen Pflanzenteile wirkt. Hierzu wird es auch am häufigsten eingesetzt. Man kann es aber auch vorbeugend auf den frisch bestellten Acker ausbringen, bevor die Saat gekeimt ist. Und letztlich gibt es noch den Einsatz zur Sikkation. Das ist etwa dann, wenn sich der Weizen auf die Seite legt und das Getreide bereits aus der Ähre wieder zu wachsen beginnt. Da ist das gleichsam eine Ernteerleichterung.

Und wenn die EU jetzt anders entschieden hätte?

Ostendorf: Das wäre für uns kein Problem geworden. Wir gehen jetzt ohnehin davon aus, dass diese fünf Jahre die letzten sind. Das Mittel ist zwar schnell und effizient, aber wir setzen es sehr behutsam ein. In Argentinien wird Glyphosat zum Beispiel mittels Flugzeug auf die Felder aufgebracht. Auch in Amerika werden erhebliche Mengen eingesetzt. Daran würde das Nein in der EU zunächst mal nichts ändern.

Paßlick: Die jahrelange Diskussion hat schon etwas bewirkt. Die Landwirte sind sensibler geworden.

Auch was die Gefahren angeht?

Paßlick: Allen bekannten, ernst zu nehmenden Studien zum Thema ist eines gemein: Sie sagen, Glyphosat kann krebserregend sein.

Ostendorf: Eine differenzierte Betrachtung hilft. Die Diskussion hat Glyphosat in gewisser Weise verkommen lassen. Sie verkennt, dass es eine Schadensschwelle gibt, die erreicht sein muss, ehe sich Landwirte für den Einsatz entscheiden.

Also ein bewusster Umgang mit dem Gift?

Paßlick: Ganz sicher. Kein Landwirt wird mehr Pflanzenschutzmittel ausbringen als notwendig ist. Er kann sich bei Fragen beraten lassen, etwa bei den Genossenschaften, der Landwirtschaftskammer oder im Landhandel.

Es gibt ja nicht nur Glyphosat.

Paßlick: Es gibt teilspezifische Herbizide gegen bestimmte Unkräuter. Es gibt Fungizide, die gegen Pilze zum Einsatz kommen. Es gibt Insektizide, die gewisse Läuse oder den Maiszünsler bekämpfen, wenn sie denn da sind. Mais zum Beispiel braucht fast keinen Pflanzenschutz.

Die Diskussion wird auch durch immer neue Erkenntnisse belebt.

Paßlick: Das ist wichtig. Die Messmethoden sind besser geworden. Es gilt: Die Dosis macht das Gift. Es gibt Aussagen über mögliche Folgewirkungen in fünf, acht oder zehn Jahren. Glyphosat wird auslaufen, darauf können sich die Landwirte einstellen.

Ostendorf: Es sind in jüngerer Vergangenheit nur ganz wenig neue Pflanzenschutzmittel zugelassen worden. Die Kosten bis dahin sind immens. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass ein Umdenkprozess eingesetzt hat.

Paßlick: Genau vor diesem Hintergrund muss man die Fusion von Bayer und Monsanto sehen. Monsanto war immer umstritten. Erst recht, als sie neben dem Glyphosat auch Saatgut entwickelt hatten, das gentechnisch verändert wurde und somit trotz Glyphosat-Einsatzes weiter wächst. Auch deshalb meide ich Produkte dieses Unternehmens.

Taugt Glyphosat eigentlich für den heimischen Garten?

Paßlick: Sehr eingeschränkt. Vielleicht für stark vermooste Rasenflächen zur Erneuerung. Das Mittel darf nicht auf versiegelten Flächen verwendet werden. Darüber muss ein Verkäufer zum Beispiel informieren.