Es wrd langsam Winter. Und es gibt Menschen, die in dieser Jahreszeit nichts Passendes anzuziehen haben. Die Kleiderkammer will helfen.

Am Mittwoch (13. Dezember) kann in der Kleiderkammer des Vereins „Miteinander Ochtrup“ an der Gronauer Straße 6 von 14 bis 17 Uhr wieder gut erhaltene Kleidungsstücke abgegeben werden. Aktuell werden besonders Winterjacken und -pullover und Bekleidung sowie Textilien aller Art benötigt. „Die Nachfrage danach ist groß“, teilt der Verein in einer Presseinformation mit.

Die Kleiderkammer unterstützt bedürftige Menschen unbürokratisch bei der materiellen Grundversorgung. „Die gut erhaltene, saubere Kleidung wird gegen eine geringfügige Spende durch ehrenamtliche Mitarbeiter ausgegeben“, heißt es auf der Internetseite von „Miteinander“. Die Verantwortlichen bitten darum, nur solche Kleidung in der Einrichtung abzugeben, die man selbst noch bedenkenlos tragen und benutzen würde. Die nächste und zugleich die letzte Kleiderausgabe in diesem Jahr ist am Mittwoch (20. Dezember) von 14 bis 17 Uhr.