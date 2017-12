Der Abfallplaner einschließlich Kalender für 2018 wird in den nächsten Tagen an alle Haushalte verteilt. Foto: Katrin Kuhn

Die Stadt Ochtrup will in den nächsten Tagen den Abfallplaner 2018 an alle Haushalte verteilen. Sie weist im Vorfeld schon auf zwei Neuerungen hin.

Vieles bleibt beim Bewährten: Die vier Abfuhrbezirke für Rest-, Papier-, Plastik- und Biomüll bleiben ebenso gültig wie die bekannten Ausgabestellen für die gelben Säcke.

Zwei wichtige Änderungen, die das Sperrgut und die Grünabfuhr betreffen, werden im kommenden Jahr vorgenommen, informiert die Stadt.

Ab dem 1. Januar 2018 kann Sperrgut bis zu zweimal jährlich direkt bei der zuständigen Firma Kockmann angemeldet werden. Die bisherige Regelung entfällt. zumelden. Anträge dazu könne per Email (info@kockmann-gmbh.de) oder per Brief an die Firma Kockmann (Kockmann GmbH, Weinerpark 17, 48607 Ochtrup) gesandt werden. Ein Abholtermin wird dann vereinbart.

Antragsformulare dazu gibt es auf der Homepage der Firma Kockmann (www. kockmann-gmbh.de) oder der Stadt Ochtrup (www. ochtrup.de). Außerdem liegen Formulare in den Verwaltungsgebäuden der Stadt sowie im Dorfladen (Welbergen) und bei der Gaststätte Althoff (Langenhorst) aus, schreibt die Stadt.

Die zweite Änderung betrifft die Grünabfuhr. Sie ist ab 2018 nicht mehr in einzelne Bezirke aufgeteilt.

Weitere Fragen zur Abfallentsorgung werden vom Fachbereich III (Telefon 0 25 53 / 7 33 40) beantwortet.

Die Aktion „Ochtrup räumt auf“ ist im kommenden Jahr für den 17. März (Samstag) vorgesehen.