Diesmal sind wir in unserer Adventsserie in der Ochtruper Tafel zu Gast. Um 8 Uhr beobachten wir die Vorbereitungen für einen Tafeltag.

Die Adventsserie „24 Stunden in Ochtrup“ führt WN-Mitarbeiterin Irmgard Tappe an diesem Morgen zur Ochtruper Tafel. Um 8 Uhr morgens wird dort Ware ausgepackt.

Es ist Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr. Elisabeth Roth­lübbers schließt die Eingangstür zur Ochtruper Tafel auf. Immer wieder donnerstags sind die ehrenamtlichen Tafelmitarbeiter verstärkt im Einsatz. Morgens füllen sie die Regale mit Lebensmitteln auf. Nachmittags hat die Tafel geöffnet und an Kundschaft mangelt es dann nicht.

Nach und nach treffen an diesem Mo

rgen weitere Ehrenamtliche ein. Annegret Wülker, Helgard Niehues, Inge Ehmke, Marieluise Wierzoch sowie Karl-Heinz Heiser, der einzige Mann in dieser Runde. Sie binden ihre Arbeitsschürzen um und schauen auf die leeren Regale. „Die werden gleich ganz schnell voll und sind heute Nachmittag ebenso schnell wieder leer“, weiß Annegret Wülker. Jeden Moment müssen die Fahrer der Donnerstagstour mit ihrer Ware eintreffen. Backwaren vom Vortag aus zwei Ochtruper Bäckereien haben sie dann an Bord. Mal mehr, mal weniger.

Draußen sind klappernde und ratternde Geräusche zu hören. Und Männerstimmen. Das sind Hermann Grosfeld und Dr. Egon Brummel, die beiden Fahrer. Sie schieben die Rollwagen mit Brötchen, Brot und Kuchen bis vor die Tür.

„Dann wollen wir mal loslegen“, sagt Rothlübbers und streift ihre Gummihandschuhe über. Hygiene hat Priorität bei der Ochtruper Tafel. „Es sind heute wenig Brote dabei. Dafür aber umso mehr Brötchen“, stellen die Helferinnen fest, während sie die Brötchen sortieren. „Die hellen Weizenbrötchen und Weißbrote sind besonders bei den Flüchtlingen sehr beliebt. Die kennen aus ihren Herkunftsländern keine Vollkornbackwaren. Aber wir bekommen insgesamt viele Lebensmittel gespendet, die auf die Essgewohnheiten in den arabischen Ländern abgestimmt sind“, erzählt Rothlübbers. Zu den Tafelkunden zählen neben Flüchtlingen aber auch Rentner, Alleinerziehende und Sozialhilfeempfänger. Und den meisten schmeckten Vollkornprodukte.

Die Tafelmitarbeiter kennen die Vorlieben von vielen ihrer Kunden und sind ein perfekt eingespieltes Team. „Ich werde mich schon mal um das Gemüse kümmern“, sagt Karl-Heinz Heiser und begibt sich in den Kühlraum. Obst und Gemüse, was die Supermärkte in den letzten Tagen angeliefert haben, wird dort gelagert. Heiser schleppt eine Kiste nach der anderen heran und stellt sie auf die lange Verkaufstheke. Bevor die Ware ins Regal kommt, überprüfen die Frauen, ob Verdorbenes dabei ist. „Wir sind hier ständig am Sortieren. Jeder Joghurt und jedes Stück Obst und Gemüse geht durch unsere Hände. Da sind wir sehr pingelig. Nur das, was wir selber essen würden, geben wir auch raus“, beschreibt Roth­lübbers die Devise.

Bei der Tafel können Bedürftige mit einem entsprechenden Berechtigungsschein auch haltbare Lebensmittel wie zum Beispiel Nudeln, Reis, Konserven und Süßigkeiten bekommen. „Davon könnten wir noch viel mehr Spenden gebrauchen. Vor allen Dingen jetzt vor Weihnachten würden wir unseren Kunden gern mit einem Päckchen Kaffee oder einigen Süßigkeiten eine Freude machen“, sagen die Mitarbeiter.

Rothlübbers betont, dass die Tafel natürlich keine Rundumversorgung für Menschen mit geringem Einkommen sei, sondern lediglich eine Unterstützung.

Nach einer Stunde haben die Tafelmitarbeiter schon viele Regale gefüllt. „Bis etwa um 11 Uhr werden wir noch zu tun haben. Dann ist Mittagspause“, sagt Rothlübbers. Am Nachmittag treten die Helfer der nächsten Schicht an. Einige aus der Morgengruppe werden auch dann wieder dabei sein. Verstärkung im Tafel-Team ist übrigens jederzeit willkommen.