Was passiert morgens um 9 Uhr in einem Lehrerzimmer? Unsere Beobachtungen in der Gemeinschaftshauptschule haben wir zu einem Serienteil werden lassen.

Von Martin Fahlbusch

Diesmal ist es das Lehrerzimmer der Gemeinschaftshauptschule an der Lortzingstraße, dem unser Mitarbeiter im Rahmen der Adventsserie „24 Stunden in Ochtrup“ zwischen neun und zehn Uhr morgens einen Besuch abgestattet hat.

„Vor der Tür muss getröstet werden. Ziemlich aufgelöst sitzt da eine junge Dame und die Tränen fließen. Magen und Kreislauf spielen irgendwie verrückt und das Glas Wasser, das ein Lehrer schnell besorgt hat, wird umklammert, vermittelt etwas Halt und macht etwas empfänglicher für Ursachenforschung und Trost des Pädagogen.

„Auch so etwas gehört zu unserem Alltag“ sagt Schulleiter Golo Mielke und führt uns ins Lehrerzimmer. Jeder Schüler würde innerlich aufatmen, wenn er das fröhlich-geordnete Durcheinander auf den vielen kleinen Tischen sieht, die zu einen großen Karree zusammengeschoben sind. Noch nicht vollendete Adventskalender lösen sich mit ziemlich ausgeknabberten Keksdosen ab, Wasserflaschen und Kaffeekannen und nicht zuletzt Gläser und Tassen künden von den Grundnahrungsmitteln einer jeden Pädagogin und eines ebensolchen Kollegen.

Kleine Bücherstapel warten auf Transport ebenso wie aufgeschichtete Arbeitsblätter, die sicherlich helfen werden, die nächste Unterrichtsstunde zu strukturieren.

Hinter einer offenen Regalwand klappert hörbar eine PC-Tastatur und mit einem neugierige Blick hinter diese Kulisse entdecken wir eine Lehrerin, die Material für die nächste Unterrichtsreihe zusammenschreibt.

Vor der Fensterfront sitzen drei ihrer Kollegen, die aber nicht über das Leid der Welt oder gar unaufmerksame Schüler murren, sondern sich – wie normal ist das denn – über die Aspekte eines gelungenen Schuhkaufs ereifern. Merke: Lehrer sind – natürlich – auch Menschen.

Völlig unbeeindruckt von Lack oder Leder brütet eine Mathematiklehrerin dagegen über dem jüngsten Test. In ihrer Freistunde widmet sie sich der Korrektur der Aufgaben, das Smartphone muss als Taschenrechner dienen, der die komplizierte Punktverteilung zu einer Gesamtbewertung zusammenzieht.

Dann hört man das, was früher die Pausenklingel war, und nach ein paar Schrecksekunden kommt Leben und Lehrerschaft in die Bude – in geballter Form. Es entsteht ein pädagogisches Wimmelbild mit Pausenbrot, Kurzabsprachen, Begrüßung, Verabredungen und Erinnerungen.

„Darf ich mal um Gehör bitten? Haben alle die Formblätter für den Nikolausbesuch bei mir abgegegeben?“, erntet die Fragestellerin bei einigen ihrer Kollegen teils schlichte Nachdenklichkeit oder kurzfristig vorbeihuschendes Entsetzen.

Einige schaffen es tatsächlich, sich für ein paar Minuten hinzusetzen und „etwas Luft zu schnappen vor dem nächsten Auftritt“, wie es ein Lehrer uns mit einem verschmitzten Grinsen erläutert.

In all dem Gewusel versucht einer, die neue Software zur besseren Kommunikation zwischen Schule und Lehrerkollegium zu installieren: Dann schon auch wieder das, was früher die Pausenschlussklingel war. Schnell die Rucksäcke geschultert, Essensreste beseitigt, ein schneller Blick aufs Schwarze Brett und auf in den nächsten Klassenraum und zu den Schülern.

Was zurückbleibt, sind ist weiterhin korrigierende Mathematik-Lehrerin, der Software installierende Kollege und eine Dreierrunde, die über die Sinnhaftigkeit von Hausaufgabenfrei-Gutscheinen im Klassen-Adventskalender diskutiert.

Und eine wunderbare Sammlung von ganz verschiedenen Lesebrillen, die auf dem Rand des Schwarzen Bretts dekoriert sind und auf einen Spontaneinsatz warten. Martin Fahlbusch