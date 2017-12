Was sind Superhelden? Und wie entwickelt sich deren Geschichte, wenn Schüler sich fast ein Jahr damit auseinandersetzen? An der Realschule Ochtrup hat das Land ein entsprechendes Projekt gefördert.

Von Elvira Meisel-Kemper

Was sind Superhelden? Was sind sie für die Schüler der neunten und zehnten Klassen der Realschule in Ochtrup? Zehn Schüler der Ochtruper Schule befassen sich seit Beginn dieses Schuljahres mit genau diesem Thema. „Me, myself and a Superhero“ nennt sich das einjährige Projekt, das vom Land NRW im Rahmen der Reihe „Kultur macht Schule“ bewilligt wurde.

Dazu hatten Linda Wagner als Grafikerin und Elke Schmitz, Verantwortliche des Vereins „Dampfross“, das Konzept entwickelt und zuerst mit Schulleiterin Doris Nollen-Kuhlbusch besprochen. „Wir wollten das Projekt unbedingt an unserer Schule haben, weil ich selbst auch Kunstlehrerin bin. Das trägt auch zur Profilschärfung unserer Schule bei“, freute sich Nollen-Kuhlbusch erst über den Projektvorschlag, dann über die Unterstützung der Stadt als Schulträger und letztlich über die erstmalige Bewilligung durch das Land NRW.

Seit fünf Jahren betreut Schmitz derartige Projekte, in denen Künstler an Schulen im Kreis Steinfurt mit Schülern projektbezogen arbeiten. „Bisher bekamen nur Grundschulen den Zuschlag vom Land. Ich finde es gut, dass erstmals auch eine weiterführende Schule dabei ist“, freute sich Schmitz.

Behutsam näherten sich Schmitz und Wagner dem Thema mit den Schülern. Am Anfang haben sie in der wöchentlichen Doppelstunde allgemein über Helden gesprochen. „Mittlerweile sind die Jugendlichen in einer Phase, in der sie sich mit sich selbst beschäftigen“, schilderte Wagner den derzeitigen Stand. Anfangs hat sie von den Schülern Fotos gemacht in Posen, mit denen sie sich identifizieren konnten. Danach setzten sie sich mit Comics auseinander.

Anna Mihic (14 Jahre) hat sich so sehr mit dem Thema beschäftigt, dass sie dazu einen Traum hatte, den sie trotz seiner Skurrilität in ein Sprachbild umsetzen möchte. Eine „Meerschweinchen-Katze“ spielte in dem Traum eine tragende Rolle. Danach hat sie begonnen, ein Kostüm für sich zu entwerfen. Persönliche Vorbilder hat sie allerdings auch: „Meine Mutter ist immer so ein Vorbild, aber auch der Fußballer Luca Modric bei Real Madrid. Er sieht zwar nicht so gut aus, aber er spielt gut.“

Ian Groom und Glenn Hoelz­ke (beide 13) haben ganz andere persönliche Vorbilder. „Helden sind für mich Menschen, welche die Menschheit unterstützen, damit Frieden herrscht auf der Welt und Gerechtigkeit. Sherlock Holmes ist für mich so ein Vorbild oder verrückte Erfinder“, so Groom. Er selbst erfindet ebenfalls gern. Als Kostüm schwebt ihm eine Art Exoskelett vor, mit dem er fliegen kann, Kraft bekommt und sich superschnell bewegen kann.

Hoelzke ist Liebhaber fantastischer Filme. Genauso fantastisch ist seine Idee für sein Superheld-Kostüm: „Ich möchte ein Mensch sein, der gasförmig sein kann wie eine Wolke. Dann bin ich unverwundbar.“