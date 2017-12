In einer Halle an der Gronauer Straße wird das Streugut der Stadt Ochtrup gelagert. Rund 250 Tonnen befinden sich aktuell im Vorrat; die kleinen, hellen Häufchen im Vordergrund sind Reste bereits gefahrener Einsätze. Foto: Erhard Kurlemann

Von Erhard Kurlemann

250 Tonnen Streugut für die Straßen, Flächen und Wege der Stadt – „das reicht allemal“, sagt Georg Holtmannspötter. In einer normalen Saison verbrauche der Baubetriebshof zwischen 100 und 150 Tonnen. Der große Vorrat wird in einer gemieteten Halle an der Gronauer Straße gelagert, berichtet der Leiter des Baubetriebshof. Die ersten Einsätze in Sachen Winterdienst seien bereits gefahren worden.

Vom 1. November bis etwa Ende März gebe es einen Bereitschaftsdienst. „Der Wetterdienst beim Landesbetrieb Straßen in Steinfurt informiert den diensthabenden Fahrers des Lkw. Der trommelt dann seine Leute zusammen und los geht‘s.“ Für den ersten Einsatz gibt es ein Silo auf dem Baubetriebshof in der Weiner. „Damit die Fahrzeuge nicht leer los fahren.“

Mit einem großen und einem kleineren Lkw sowie einem Trecker für die Geh- und Radwege und andere Flächen, die die Lkw nicht erreichen können, starten die Mitarbeiter in den Winterdienst – je nach Wetterlage.

„Die Route ist genau vorgegeben: Schulwege und Hauptstraßen sind vorrangig dran.“ Eine Tour dauert etwa 2,5 bis drei Stunden. „Der Trecker für die Gehwege braucht noch länger.“ Es gebe Tage, an denen sogar mehrfach gefahren werden müsse.

Je eher die Information zu einem Wintereinsatz ausgegeben werde, desto schneller sei die Arbeit zu erledigen. „Wenn wir erst gegen 5.30 oder 6 Uhr gerufen werden, ist auf den Straßen schon ganz schön viel los.“

Alle 20 Leute auf dem Baubetriebshof wechseln sich in der Bereitschaft beim Winterdienst ab. „Da gibt es keine Probleme“, freute sich Holtmannspötter über die Bereitschaft der Kollegen.

Das Streugut wird über Straßen-NRW in Gelsenkirchen bestellt. „Die garantieren eine schnelle Lieferung.“ Bis vor einigen Jahren habe die Stadt sich selbst darum gekümmert. Da sei es schon mal zu kritischen Situationen gekommen, weil kein Streugut zu bekommen war. „Die Leute in Gelsenkirchen kümmern sich zudem um die Qualität des Streuguts.“

Auf Autobahnen etwa werde Feuchtsalz verwendet, das auf der Fahrbahn klebe. „Deshalb kann dort zum Beispiel schon vorsorglich gestreut werden. Das können wir nicht, da das Streugut andere Eigenschaften hat."

Georg Holtmannspötter sieht die Stadt gut aufgestellt für den kommenden Winter, der seinem Wunsch folgend „nicht so heftig“ ausfallen müsse. Aktuell hat er nur ein Problem: Ein Lkw ist in der Werkstatt. Die Fertigstellung musste schon mehrfach verschoben werden. „Spätestens Freitag soll er zurück sein“. Wäre genau passend: die Wetterfrösche haben für das Wochenende Schneefall bis in tiefere Regionen angekündigt.